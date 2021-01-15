Если в 2021 году вы запланировали покупку автомобиля в кредит, нужно рассмотреть наиболее выгодные варианты. Например, клиенты крымского банка РКНБ снова могут подать заявку на покупку нового авто в кредит со скидкой в 10% в рамках льготной госпрограммы.В банке напомнили, что это предложение доступно для семей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе и приемных, находящихся под опекой). Кроме того, льготные условия распространяются на клиентов, которые купили авто впервые или же сдают свое авто в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in, а также на работников государственных медицинских учреждений. В рамках госпрограммы можно приобрести автомобиль, который стоит до 1,5 миллиона рублей.Льготные условия действуют только при покупке авто марок «LADA», «УАЗ», «Kia», «CHEVROLET NIVA», «Hyundai», «Renault» и «Datsun» 2020 и 2021 года выпуска. Одно из главных нововведений - электронный паспорт транспортного средства, которое выпущено в 2020 году, должен быть выдан не раньше 1 декабря 2020 года. Остальные условия программ госсубсидирования остаются не меняются.Клиенты, которые оформляли автокредиты с господдержкой в прошлом году, чаще всего покупали автомобили марок «LADA», «Hyundai» и «KIA» (около 75% всех продаж). Средняя стоимость машин, которые покупали по льготной госпрограмме, составила около 985 тысяч рублей.- За весь период участия Банка РНКБ в программах льготного автокредитования около 4 тысяч клиентов приобрели автомобиль по специальным условиям. По итогам 2020 года, в рамках госпрограмм, банк оформил более 2300 автокредитов на сумму около 1,3 миллиарда рублей, что в 2,8 раза больше показателей 2019 года, - отмечает заместитель Председателя Правления РНКБ Банка Николай Билан.В РНКБ напомнили, что клиенты также могут оформить автокредиты в рамках программ «Автостандарт» (до 3 миллионов на срок до 7 лет) и «Автолайт» (до 2 миллионов на срок до 5 лет).Ознакомиться с условиями программ автокредитования и оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса - подать заявку на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».