Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым сообщила последние данные по распространению коронавирусной инфекции. По официальной информации в регионе амбулаторное лечение (с диагнозом COVID-19) проходят 3665 мужчин и женщин, стационарное (COVID-19 и пневмония) - 2952, но никого не изолировали в обсерваторы. За все время пандемии специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявили 29509 положительных на COVID-19. Врачи вернули здоровье 23616 заболевшим опасной хворью.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа минувшие сутки в регионе выявили 311 случаев коронавируса, причем у 15 заболевших ковид протекает бессимптомно.229 заболевших сами пришли к врачам, 81 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай заболевания в регион привезли.Домой врачи выписали 62 пациентов. Всего же за время пандемии 23 616 жителя и гостя полуострова успешно побороли грозное заболевание.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на утро 17 января зафиксировано 97 новых случаев коронавируса. 95 мужчин и женщин врачи успешно вылечили и выписала домой. Умерли шесть человек в возрасте от 46 до 92 лет.За время пандемии в городе-герое коронавирусом заболели 8321 человек. Выздоровели 7560 человек, летальных исходов – 319. В стационарах проходят лечение 267 пациентов с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 212 мужчин и женщин.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50