В Крыму лечение продолжают 6 тысяч 748 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 808 человек. В региональных стационарах же пребывает 2 тысячи 940 больных коронавирусом.За весь период с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 29 тысяч 954 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С выздоровлением из медучреждения полуострова за это время выписали 23 тысячи 878 человек, скончалось же 662 COVID-положительных пациента.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за сутки зарегистрировали 192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в 8 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа зараженных в больницу за медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 163 человека. Еще 29 нашли среди тех, кто общался и пересекался с ранее заболевшими.За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 обследовали 492 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на утро 19 января выявили 100 новых случая заражения COVID-19.- 98 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 48 до 93 лет, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50