Январский референдум 1991 года: 30 лет спустя

Одним из первых постановлений ВС АРК было решение о ежегодном праздновании в Автономии 20 января – «Дня Республики».

20 января Крым отмечает историческую дату - 30-летие референдума об определении государственного и правового статуса Крыма, который состоялся 20 января 1991 года.

В этот день крымчане практически единодушно проголосовали за воссоздание Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза - об Украине и речи не было. Более 93% участников голосования сказали «да» автономии.

Референдум проходил в тревожное время: казавшийся вечным и нерушимым союз «республик свободных» трещал по швам, на окраинах вспыхивали межнациональные конфликты, а партийные и комсомольские лидеры спешно перекрашивались в националистов и поборников «незалежности».

В ходе референдума - кстати, первого и единственного на просторах СССР - крымчане ясно высказались за единство страны, за сохранение своей культурной и цивилизационной идентичности и против поднимавшего голову украинского нацизма, против идейных наследников предателей и палачей. Фактически - за единство с Россией, от которой полуостров был отторгнут в результате незаконных и волюнтаристских решений.

Сегодня многие называют январский референдум 1991 года «прологом» к Крымской весне.

На всеобщее голосование был вынесен вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»

- Люди не хотели развала и смерти своей страны, они хотели модернизации и обновления, - говорит председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов. - Распад Союза не был предопределен, государство можно было сохранить, нужны были только политическая воля руководства страны, профессиональная и компетентная команда. К сожалению, правящая партийная элита того времени не могла справиться с проблемами, которые обрушились на страну.

Владимир Константинов в то время еще не был известным политиком, но уже был руководителем. И, как руководители многих трудовых коллективов, участвовал по поручению обкома партии в организации референдума.

- У людей тогда был большой энтузиазм и очень романтическое отношение, - вспоминает спикер. - Крымчане верили, что голосование поможет решить многие проблемы. Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но сегодня мы можем сказать, что без референдума 1991 года не было бы и референдума 2014 года, итогом которого стало воссоединение с Россией.

Первый заместитель председателя Госсовета, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Ефим Фикс 30 лет назад только начинал свою политическую деятельность.

- Меня включили в оргкомитет по проведению референдума, - вспоминает он. - Помню, на сессию областного совета приехал тогдашний председатель Верховной Рады Украины Леонид Кравчук. Он уговаривал не проводить референдум - мол, Рада примет закон, в котором будет все, что нужно Крыму. А когда решение все-таки было принято, Кравчук дописал своей рукой дополнение к формулировке вопроса, который выносился на референдум: к словам ««Вы за воссоздание Крымской АССР?» он добавил слова: «…как субъекта Союза ССР и участника союзного договора».

Говорят, что таким образом хитрый аппаратчик Кравчук пытался переложить ответственность за референдум на Москву, но теперь это абсолютно неважно.

- Референдум дал Крыму автономию, дал Конституцию, дал право назначать референдум, – говорит Фикс. - Автономный статус позволил сделать воссоединение Крыма с Россией безупречным с точки зрения правовых норм.

Январский референдум 1991 года - важнейшая часть современной крымской истории, ее важно знать не только крымчанам, но и жителям других российских регионов.

ВАЖНО!

Автором предложения определить статус Крыма путем референдума стал депутат областного совета Сергей Ефимов. Сегодня он работает заместителем директора Центрального музея Тавриды.