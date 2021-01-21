Наградили «Красной звездой» за сбитый «Юнкерс»: Поисковики узнали судьбу 21- летнего летчика, сбитого над Керчью

Выпуск Оренбургского авиационного училища 1942 года. Фото: предоставлено Александром Шестириковым, РОО «ИКДЦ «Батарея 29 БИС»

Почти два года назад, осенью 2019-го, в районе Генеральских пляжей рыбаки выловили винт самолета. Находку и координаты места обнаружения капитан сейнера передал поисковикам.

ПО НОМЕРУ ДВИГАТЕЛЯ УЗНАЛИ ИМЯ ГЕРОЯ

Винт самолета нашли на дне моря. Фото: Александр Елкин/FB

- Диаметр винта около трех метров. Возможно, по маркировке мы узнаем имя пилота, - сообщил Александр Елкин, председатель региональной общественной организации «Историко-Культурный досуговый центр «Батарея 29 БИС», отметив, что на валу винта сохранился номер двигателя.

Архивный документ. Фото: предоставлено Александром Шестириковым, РОО «ИКДЦ «Батарея 29 БИС»

Поисковики выяснили, что изрядно проржавевшая деталь принадлежала самолету Як-1. Основательно изучив архивы они сумели узнать, что боевое воздушное судно сбили во время Великой Отечественной войны, когда шли бои в районе поселка Аджимушкай.

«Клаптенко Николай Дмитриевич, гвардии младший лейтенант, летчик 42-го Гвардейского истребительного авиационного полка (кавалер ордена Красной Звезды) не вернулся на самолете Як-1 из боевого вылета в район «Керчь - Булганок - Колонка – Маяк». 15 ноября 1943 года»

НАГРАДУ НЕ УСПЕЛ ПОЛУЧИТЬ

Наградной лист. Фото: предоставлено Александром Шестириковым, РОО «ИКДЦ «Батарея 29 БИС»

Наградной лист. Фото: предоставлено Александром Шестириковым, РОО «ИКДЦ «Батарея 29 БИС»

«За успешное выполнение боевых заданий командования по разведке и штурмовке войск противника, проявленное мужество в воздушных боях, и при этом сбитый в составе группы Ю-87 (Юнкерс - пикирующий бомбардировщик и штурмовик времен Второй мировой войны, - Ред.) гвардии младший лейтенант тов. Клаптенко представлен к ордену «Красная звезда» - говорится в наградном листе.

Документ подписали 25 октября 1943 года, но герой не успел получить награду, потому что погиб спустя три недели - 15 ноября.

- Нам удалось выяснить, что летчик-герой родился и вырос в городе Чкалове (Оренбург, - Ред.), где и закончил летное училище, - сообщил КП-Крым Александр Шестириков, активист центра «Батарея 29 БИС».

РОДНЫЕ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО НИКОЛАЙ - ГЕРОЙ

Благодаря поисковикам, оренбуржцы узнали о судьбе близкого человека.

- Мой дядя Николай Дмитриевич Клаптенко родился в городе Чкалов 25 мая 1922 года. Окончил наше летное училище и был направлен в часть для прохождения службы, - рассказал КП-Крым Владимир Клаптенко, житель Оренбурга, родственник героя-летчика. - В нашей семье всегда помнили Николая, но считали, что его первый боевой вылет стал последним. Теперь же стало известно, что он - настоящий герой и был представлен к ордену «Красной Звезды».

Оренбуржец признался, что до боли в груди было трогательно спустя столько лет узнать о судьбе родного человека. Печалит же одно - семейный архив не сохранился и фото героя нет.

Поисковики сумели найти лишь снимок выпуска Оренбургское авиационное училище 1942 года.

- Возможно на ней есть и Николай Клаптенко. На сегодняшний же день нам известна фамилия только одного курсанта Мухина Юрия Александровича. (второй ряд, второй слева), уроженца города Нижний Новгород, - сообщил КП-Крым Александр Шестириков.

ВАЖНО

Архивы сохранили описание подвигов летчика: «За период борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на Северо-Кавказском фронте тов. Клаптенко показал себя дисциплинированным летчиком-истребителем. Он за короткий срок приобрел все качества боевого летчика-истребителя. Особенно отличился тов. Клаптенко при выполнении заданий по разведке тыла и переднего края обороны противника в период подготовки наших войск в низовьях Кубани и очищении от немецких войск Таманского полуострова. За этот период он произвел 40 боевых вылетов, из них половина вылетов на разведку войск противника, 13 вылетов на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков и 8 вылетов на прикрытие наступающих наших наземных частей…19 октября 1943 года тов. Клаптенко вылетел на сопровождение «Бостонов» ведомым у гвардии лейтенанта Исаева. При подходе к Тамани на отделившегося «Бостона» из облаков накинулись два МЕ-110 (Мессершмитт Bf.110 - двухмоторный тяжелый истребитель на службе Люфтваффе во время Второй мировой войны, - от ред.) Исаев отразил атаку и сбил один МЕ-110, но в это время на него сзади зашел третий МЕ-110. Тов. Клаптенко вовремя заметил угрозу своему ведущему и заградительным огнем заставил атакующего «мессершмитта» изменить курс…»

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