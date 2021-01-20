Где и как записаться на прививку от коронавируса в Крыму

Сделать прививку смогут все желающие, не имеющие противопоказаний
Фото: Архив "КП"
С 18 января жители полуострова могут добровольно записаться на массовую вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, заранее прозвонив в регистратуру.
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2»
777025 (многоканальный);
+7(978)042-22-58
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»
+7 (3652) 27-32-00;
+79787394611;
+7 (3652) 27-32-10
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4»
+7(3652)22-02-64;
+79780900135
ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5»
+7(978)090-68-79;
+7 (3652) 513-530
ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» Поликлиника
+7(978)221-84-18;
+7978-877-05-80
ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»
+7(978)994-33-50
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»
+7(978)941-52-55
ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»
+ 7(978) 988-34-28;
(06569)3-15-91
ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова»
+7(36561) 6-20-80,
+7 (36561) 6-59-14,
+7 (36561) 6-89-01
ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»
+7 (36561) 3-45-06;
+7 (36561) 2-27-61
ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр»
+7 (978) 621-27-41
ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска»
+7(36565)-2-04-03
ГБУЗ РК «Центральная городская больница г.Армянск»
+ 7(978) 404-35-20;
+7(36567) 3-11-40
ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница»
+7(978)670-17-00
ГБУЗ РК «Судакская городская больница»
+7-978-664-87-16
ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница»
+73(6564)43903,
79789566711
ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника»
+7 (978) 751-26-42,
+7 (978) 098-07-78
ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница»
+7 (36554) 4-28-77
ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница»
+7(978)862-60-27
ГБУЗ РК «Кировская центральная районная больница»
+7 (36555) 4-19-78
ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова»
+7(36555) 5-19-97
ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»
+7 (978) 920-89-95
ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»
+7(978)901-32-13
ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница»
+7978-985-00-45
ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница»
+7(978)045-44-84
ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»
+7 (978) 035-96-06
ГБУЗ РК «Сакская районная больница»
+7(36563) 2 35 30;
8 800 506 00 02
ГБУЗ РК «Советская районная больница»
+7(36551) 9-11-76
ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница»
+7(36558) 30-029;
+7 (978) 068-98-72
ОСП Диагностический центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»
500-809 (call-центр);
+ 7 (3652) 22-64-00
Филиал ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА» в Крыму
+7 (3654) 555-973
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