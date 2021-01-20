Где и как записаться на прививку от коронавируса в Крыму

Сделать прививку смогут все желающие, не имеющие противопоказаний Фото: Архив "КП"

С 18 января жители полуострова могут добровольно записаться на массовую вакцинацию от коронавируса. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, заранее прозвонив в регистратуру.

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2»

777025 (многоканальный);

+7(978)042-22-58

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»

+7 (3652) 27-32-00;

+79787394611;

+7 (3652) 27-32-10

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4»

+7(3652)22-02-64;

+79780900135

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5»

+7(978)090-68-79;

+7 (3652) 513-530

ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7» Поликлиника

+7(978)221-84-18;

+7978-877-05-80

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»

+7(978)994-33-50

ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница»

+7(978)941-52-55

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»

+ 7(978) 988-34-28;

(06569)3-15-91

ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова»

+7(36561) 6-20-80,

+7 (36561) 6-59-14,

+7 (36561) 6-89-01

ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»

+7 (36561) 3-45-06;

+7 (36561) 2-27-61

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр»

+7 (978) 621-27-41

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска»

+7(36565)-2-04-03

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г.Армянск»

+ 7(978) 404-35-20;

+7(36567) 3-11-40

ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница»

+7(978)670-17-00

ГБУЗ РК «Судакская городская больница»

+7-978-664-87-16

ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница»

+73(6564)43903,

79789566711

ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника»

+7 (978) 751-26-42,

+7 (978) 098-07-78

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница»

+7 (36554) 4-28-77

ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница»

+7(978)862-60-27

ГБУЗ РК «Кировская центральная районная больница»

+7 (36555) 4-19-78

ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова»

+7(36555) 5-19-97

ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»

+7 (978) 920-89-95

ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»

+7(978)901-32-13

ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница»

+7978-985-00-45

ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница»

+7(978)045-44-84

ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»

+7 (978) 035-96-06

ГБУЗ РК «Сакская районная больница»

+7(36563) 2 35 30;

8 800 506 00 02

ГБУЗ РК «Советская районная больница»

+7(36551) 9-11-76

ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница»

+7(36558) 30-029;

+7 (978) 068-98-72

ОСП Диагностический центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»

500-809 (call-центр);

+ 7 (3652) 22-64-00

Филиал ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА» в Крыму

+7 (3654) 555-973

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