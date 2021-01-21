Крымчан пугают аммонием и превышением хлора в водопроводной воде

Такую воду крымчане окрестили "баженовкой" по фамилии директора "Воды Крыма". Фото Наталья Редько/facebook

Крымчане получают тревожные сообщения от друзей и знакомых - водопроводную воду нельзя использовать, в ней содержится аммоний и превышено содержание хлора. Источник данных неизвестен, но информация достоверная, поскольку скинули хорошие знакомые из МЧС. Все это, конечно, фейк.

Спам-рассылка началась после штаба по проблемам водоснабжения Симферополя и Ялты, который проходит по понедельникам в прямом эфире под руководством главы Крыма Сергея Аксенова.

На нем директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов подтвердил наличие неприятного запаха водопроводной воды в домах симферопольцев. Забор из водохранилища идет уже ниже уровня допустимых горизонтов, куда стекают стоки из выгребных ям застроенной за последние 20 лет Добровской долины. По рельефу все нечистоты попадают в чашу водохранилища, и при критически низких горизонтах в воде превышено содержание аммиака.

Сообщения подобного рода распространяют в чатах и мессенджерах. Фото: Архив "КП".

Чтобы не получить вспышку кишечных инфекций ГУП «Вода Крыма» увеличила дозу хлора в водопроводной воде и готовит к подключению два новых водовода из Ивановки и Чеботарки, по которым пойдет артезианская вода.

- Через 2-3 недели предприятие перестанет отбирать воду из Симферопольского водохранилища, - сообщили в «Воде Крыма». - А в ближайшие дни планируется подключение нового водовода, который соединит Симферополь с насосной станцией «Веселое». Это позволит воду с западного направления перебросить на Киевский район города, тогда потребность в Симферопольском водохранилище отпадет.

Позже с аналогичным заявлением выступил ГУП «Водоканал ЮБК», поскольку ялтинцам стали поступать такие же сообщения о качестве водопроводной воды.

При этом, в отличие от Симферополя, водохранилища Южного берега находятся в горах, и стоки частных домовладений в них не попадают. Вода из горных источников - Каста-Баш, Учан-Су, Массандровский водопад - полностью пригодна к питью.

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