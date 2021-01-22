Учусь дома: «Комсомолка» запускает фотоконкурс для крымских студентов на «дистанционке»

Загружать фотографии на сайт КП-Крым можно самостоятельно.

Студенческая пора – самое яркое, активное и беззаботное время в уже взрослой жизни молодых ребят и девушек. «Пары», «препод», «сессия», «туса», «общага» - эти слова на несколько лет вошли в обиход сотен тысяч крымчан, а связанные с ними эмоции и воспоминания останутся в памяти на долгие десятилетия…

Нынешний учебный год выдался очень необычным – особенно для первокурсников, ведь они пока еще не смогли в полной мере прочувствовать всю неповторимую атмосферу студенчества. Из-за пресловутого коронавируса студенты-очники вынуждены дистанционно осваивать новые знания и даже сдавать сессию.

Тем не менее, забывать об укоренившихся студенческих традициях и праздниках нельзя даже в наше непростое время.

Тем более что грядет самый знаковый для учащихся вузов праздник – Татьянин день, он же День российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января.

Именно в честь Дня студента «Комсомольская правда» запускает необычный фотоконкурс для учащихся вузов Крыма - «Учусь дома». Фотоконкурс посвящен как раз дистанционному обучению студентов, а победители получат ценные призы от партнеров КП-Крым.

Как поучаствовать в конкурсе?

В фотоконкурсе смогут поучаствовать студенты всех высших учебных заведений, расположенных на территории Республики Крым – федеральных и республиканских.

Для участия в фотоконкурсе «Учусь дома» студенту любого курса и формы обучения нужно:

1) сделать сэлфи на фоне рабочего места у себя дома во время «дистанционки»;

2) заполнить форму для загрузки на сайте «Комсомолки» по ссылке:

https://www.crimea.kp.ru/media/817782/

Обязательно необходимо указать имя и фамилию участника, а также контактные данные для обратной связи в соответствующих полях. ВАЖНО! Графа с контактными данными будет отображаться только у модератора сайта для сохранения конфиденциальности.

3) написать в графе ниже небольшой комментарий (до 1000 знаков) о том, как проходит «дистанционка» участника, какие плюсы и минусы она имеет и какой предмет дается тяжелее всего при обучении из дома.

В конце комментария указать наименования вуза, курс и специальность.

4) загрузить селфи в нужно поле и нажать кнопку «Участвовать». Готово!

Загружать фотографии с комментарием на страницу загрузки можно с 22 по 28 января включительно

Голосование и победители

Все заявки от участников будут отображаться по той же ссылке загрузки с 29 января.

Победителей фотоконкурса определят читатели «Комсомолки» путем открытого онлайн-голосования на сайте www.crimea.kp.ru. Выиграет тот участник, за которого проголосует наибольшее число читателей «Комсомолки».

Голосовать за участников фотоконкурса можно будет с 29 января по 5 февраля.

Призы!

Победитель фотоконкурса «Учусь дома» и участники, занявшие 2 и 3 место в ходе голосования, получат грамоты от «КП-Крым» и главное – призы:

За 1 место – Кольцевой светодиодный осветитель Xiaomi

За 2 место – Умная настольная лампа

За 3 место - Швабра Xiaomi Deerma Spray Mop

Призы предоставил интернет-магазин электроники «ПАРК».

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

С ПОЛОЖЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА КП-КРЫМ "УЧУСЬ ДОМА" МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ.