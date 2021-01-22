Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 января: коронавирус обнаружили у 234 человек за сутки

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали больше 30 тысяч больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение по коронавирусу проходят 3880 человек. В стационарах находятся 2622 человека, а в обсерваторы за сутки никого не изолировали.

С начала пандемии в Крыму выявили 30 683 зараженных коронавирусом. Выписали с выздоровлением 24 736 пациентов, 253 из них – за последние сутки.

Умерли с начала пандемии 688 человек, из них 8 - за 21 января.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 21 января зарегистрировали 234 случая коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. 12 зараженных переносят болезнь бессимптомно. Из общего числа зараженных 169 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 65 ранее контактировали с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3437 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус за сутки обнаружили у 97 человек. Как сообщается на сайте федерального штаба по коронавирусу, общее число подтвержденных случаев в городе составляет 8 807 человек. При этом 7 963 человека выздоровели.

Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом «ковид» скончались за сутки. Общее число умерших с начала пандемии в городе-герое составило 348 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50