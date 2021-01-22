В Крыму наградили победителей конкурса «Клиника года-2020»

Из-за эпидемиологических ограничений «Комсомолке» не удалось организовать масштабную церемонию награждения победителей. Тем не менее, призеры «Клиники года-2020» не остались без наград.

Наверное, просто невозможно преувеличить сложности, с которыми столкнулась медицинская сфера России и Крыма в уже в 2020 году. Отечественное здравоохранение выдержало сильнейший удар, а медики стали настоящими героями минувшего года - слава богу, уже прошедшего года, который запомнят навсегда из-за глобальной пандемии COVID-19.

Несмотря на все трудности, «Комсомольская правда-Крым» совместно с Государственным Советом РК по вопросам здравоохранения сумели провести ежегодный всекрымский конкурс «Клиника года-2020». Тем более к теме медицины сейчас приковано внимание абсолютно всех крымчан. И это наглядно отразилось на активности конкурса «Клиника года-2020».

В 2020 году в проекте приняли участие уже 79 лучших медицинских учреждения республики, которые были представлены в 12 номинациях.

Традиционно призеров проекта в каждой номинации определяли сами крымчане – они могли отдать голос за участника на сайте www.crimea.kp.ru. И обратная связь от крымчан по проекту «Клиника года-2020» ожидаемо побила все прошлогодние показатели.

С апреля по ноябрь за больницу, медицинский центр, лабораторию, поликлинику, санаторий и врачей проголосовали больше 45 тысяч уникальных посетителей – в три раз больше, чем в 2019 году!

- Главная цель нашего ежегодного конкурса «Клиника года» - сделать медицину открытой и понятной для всех крымчан. И в минувшем году в медучреждения Крыма и Севастополя обратились в несколько раз больше человек по понятным причинам – естественно, отклик у нашего проекта был намного активнее обычного, - говорит директор симферопольского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Юлия Рубик. – Это значит, что победа больницы, клиники или санатория в «Клиника года» в 2020 году имеет особую ценность. Мы поздравляем всех призеров нашего конкурса, ведь объективнее всего о качестве медуслуг могут сказать лишь сами граждане.

По словам председателя Комитета Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения Анны Рубель, повышение качества оказания медпомощи - приоритет в работе крымской системы здравоохранения, а конкурсы на звание лучшей клиники выступают дополнительным мотиватором для медучреждений стремиться к наилучшим показателям.

- Сегодня наша главная задача - развивать, улучшать крымскую медицину. За последние годы у нас увеличилось число медучреждений с новым, современным оборудованием, построены новые ФАПы, отремонтированы поликлиники и больницы. Это - только начало! На 2021 год в бюджете республики на сферу здравоохранения запланировано 20,3 млрд рублей. Уверена, что это поможет сделать нашу медицину качественнее, а в конкурсах на звание лучшей клиники не будет победителей, потому что лучшими будут все, - рассказала парламентарий.

К сожалению, из-за эпидемиологических ограничений, «Комсомолке» не удалось организовать масштабную церемонию награждения победителей. Тем не менее, лауреаты конкурса «Клиника года-2020» не остались без наград.

Соучредитель «Ортомедцентра» Вячеслав Канаев с наградой в номинации "Лучшая ортопедическая клиника Крыма". Фото: Степан ОСТИНОВ

Призеры получили от «Комсомольской правды-Крым грамоты с подписью председателя Комитета Государственного Совета РК по вопросам здравоохранения, а победители награждены еще и специальном кубком.

Коллектив "Академии зрения" принимает награду за 1 место от "Комсомолки"

Призеры конкурса «Клиника года-2020»

«Лучший оздоровительный комплекс»

1. ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды»

2. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

3. Перинатальный центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко»

Территориальный директор сеть аптек "Будь здоров" Марина Тараненко принимает поздравления.

«Лучшая государственная больница»

1. ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»

2. ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России

3. Вилинская участковая больница

Основатель клиники косметологии и гинекологии «Skin Architect» Юлия Савастру с заслуженной наградой.

«Лучший многопрофильный центр»

1. Медицинский центр «Вита-Мед» Севастополь

2. Многопрофильный республиканский медицинский центр г. Ялта

3. Медицинский центр для всей семьи «Avanta» (Аванта) Севастополь

«Лучшая стоматологическая клиника»

1. ГАУЗ РК «Евпаторийская стоматологическая поликлиника»

2. ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр»

Коллектив медицинского центра "Московский" принимает кубок за победу в своей номинации.

«Лучшая офтальмологическая клиника»

1. Медицинский центр «Академия зрения»

2. ГАУ Крымский центр реабилитации зрения

3. Центр Лечения Зрения «Вита-Мед»

«Лучшая семейная клиника»

1. Медицинский центр «Московский» Севастополь

2. Клиника «Дем-Арк»

3. Медицинский центр «Вита-Мед» Севастополь

Медицинский центр «Вита-Мед» стал самым титулованным участником проекта "Клиника года-2020".

«Лучшая клиника красоты»

1. Клиника косметологии и гинекологии «Skin Architect» г. Ялта

2. «Московский косметологический центр» г. Симферополь

«Лучшая лаборатория»

1. Сеть медицинских центров «IVITRO»

2. Лечебно-диагностический центр «ПРАЙМЕР»

3. Медицинская лаборатория «Гемотест»

Медицинский центр "Аванта" вновь подтвердил высокий уровень своего сервиса.

«Лучшая сеть аптек»

1. Аптека Будь здоров

2. Аптека Апрель

3. Экономная аптека

«Лучшая ортопедическая клиника»

«Ортомедцентр» — первый в Крыму специализированный центр по лечению и реабилитации опорно-двигательного аппарата, Симферополь

«За вклад в охрану детского здоровья»

1. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

2. ГБУЗ РК Республиканская детская инфекционная клиническая больница

3. Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Детское оздоровительное учреждение им.В.Дубинина

«Врач года»

1. Каримов Рустам Фаттулоевич, к.м.н., заведующий травматолого-ортопедическим отделением «Многопрофильного республиканского медицинского центра» г. Ялта

2. Головина Наталья Александровна, врач терапевт-пульмонолог, аллерголог, высшей квалификационной категории, медицинский центр для всей семьи «Avanta»

3. Морозова Татьяна Алексеевна , ведущий врач невролог, врач высшей категории, главный врач Медицинского Центра «Вита-Мед».

Партнеры конкурса «Клиника года-2020»

Неизменным генеральным партнером конкурса «Клиника года-2020» стала компания «Yamaguchi» в Крыму - поставщик массажного оборудования и товаров для домашнего фитнеса.

Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

В Крыму Компания Yamaguchi работает с 2017 года уже зарекомендовала себя как лидер регионального рынка массажного оборудования.

- Уже второй год подряд компания Yamaguchi выступает генеральным партнером конкурса «Клиника года-2020». Участники конкурса близкие по духи и философии компании Yamaguchi, ведь мы внедряем технологии, которые сохраняют здоровье крымчан и делают их красивее. Особо актуальными наши продукты стали в период пандемии, когда соблюдение самоизоляции было жизненно необходимым. В это непростое время мы помогли тысячам крымчан сберечь здоровье и одновременно не терять форму на время локдауна, - рассказал региональный директор компании «Yamaguch» в Крыму Денис Дубограй.