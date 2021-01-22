«Пусть расскажет правду»: Леонида Кравчука пригласили в Крым

Первый президент Украины Леонид Кравчук Фото: Максим ЛЮКОВ

Власти Крыма могли бы принять визит экс-президента Украины Леонида Кравчука, если бы он приехал на полуостров. Об этом КП-Крым сообщил первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс.

Ранее Леонид Кравчук в эфире крымского телеканала заявил о том, что хотел бы посетить российский Крым. При этом политик отметил, что уже не ездит на дальние расстояния. Кроме того, экс-президент Украины не уверен, что «поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной».

- Я готов видеть в Крыму всех, кто лояльно относится к нашему полуострову, за исключением негодяев, которые хотят уничтожить его. Пусть бы они приехали и посмотрели Крым. Конечно, Кравчуку бы я показал Крымский мост, трассу «Таврида», больницу Семашко, - первый заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Кроме того, Ефим Фикс показал бы Кравчуку сельские поселения, где «по-настоящему идут серьезные изменения по созданию комфортных условий для жизни крымчан».

- Нужно показать Кравчуку все эти изменения и спросить, помнит ли он, что было до вхождения Крыма в состав Украины. Наверное, тогда он бы сказал, что крымчане выбрали свой путь, и пусть они живут так, как решили в 2014 году, - заключил первый заместитель председателя Госсовета РК.

СПРАВКА «КП»

Леонид Кравчук был первым президентом Украины. Он занимал эту должность с 1991 по 1994 год. Фамилия экс-главы государства была увековечена в народном названии кравчучки - ручной тележки для перевозки грузов. В период правления Кравчука использование сумок приобрело массовый характер.

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