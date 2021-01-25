Как в Симферополе проходит массовая вакцинация от коронавируса

Перед вакциной все пациенты обязательно проходят полный осмотр Фото: Александра Тимощенко

С 18 января в Крыму началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь на прививку может записаться любой желающий. Редакция «Комсомольской правды» решила проверить, как работает ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3», где крымчанам также ставят заветные уколы.

ОЧЕРЕДЕЙ В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕТ

Очередей в больницах почти нет Фото: Елена ЛЕЛЮК

В поликлинике стоит тихий гул, на свободных лавочках сидят пациенты, на других сиденьях - красная лента напоминает о социальной дистанции. Те же линии красуются на полу перед регистратурой, но люди спокойно игнорируют правила, продолжая толпиться.

В узком коридоре на первом этаже свою очередь около прививочного кабинета ожидает около пяти человек. Кто-то уже привился и ждет, когда можно с чистой совестью уйти домой. После вакцинации еще 30 минут нельзя покидать больницу. Другие ожидают, когда их пригласят на укол.

ЧАЩЕ ПРИХОДЯТ ПОЖИЛЫЕ

Каждый день поликлиника принимает по 30 желающих получить свою дозу российской вакцины. Первый укол в медучреждении получили больше 100 человек. Как рассказала заместитель главврача поликлиники Ирина Голькина, в основном приходят люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Чаще всего на прививку приходят люди пожилого возраста Фото: Александра Тимощенко

- Молодых пока не так много. Все приходят на добровольной основе. Устали бояться вируса, поэтому пора что-то предпринимать, - говорит доктор. - Но, чтобы сделать вакцину, нужно пройти полный осмотр.

Ожидая своей очереди на прививку женщина 58-лет рассказывает, что как только узнала о масштабной иммунизации - с записью медлить не стала.

- Когда объявили о массовой вакцинации, дочь мгновенно записала нас через интернет. Нам назначили день и время, поэтому в очереди стоять не пришлось, - делится Людмила.

ПОЛНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД ВАКЦИНОЙ

Каждый человек перед вакцинацией получает «Анкету пациента», в которой прописаны индивидуальные противопоказания. Если переболел коронавирусом меньше, чем полгода назад, то прививка пока не положена - приходите через пару месяцев. С прививкой придется повременить и при планировании беременности.

В процедурный кабинет запускают по несколько человек. На каждого не больше 5 минут Фото: Александра Тимощенко

Перед процедурой всех осматривают врачи - окулист, терапевт, лор. Больше всего пациентов находится у двери процедурного кабинета. Кто-то нервно поглядывает на часы, но медики объясняют - нужно 15 минут, чтобы препарат разморозился.

- Вакцина хранится в холодильной камере при - 30…-33 градусах, иначе она просто испортится, - объясняет медсестра поликлиники Нияра Отапенко.

Как только антиген готов - медики запускают людей в кабинет. Медсестра медленно вводит иглу шприца в ампулу и набирает вакцину.

- Закатайте рукав, пожалуйста, нужно иметь доступ к плечу, - говорит сотрудница поликлиники мужчине.

Затем подходит к нему и быстрым, но легким движением вкалывает дозу препарата от коронавируса внутримышечно.

ТРИ ДНЯ БЕЗ СЛАДКОГО И АЛКОГОЛЯ

- Место укола две недели не мочить, три дня не есть цитрусовые, шоколад, соленое и острое, - рекомендует специалист, объясняя это тем, что перечисленные продукты входят в список главных аллергенов.

После укола каждому привитому нужно посидеть в коридоре еще 20-30 минут, все это время нужно находиться под наблюдением врачей.

- Так мы проверяем реакцию на антиген, нет ли на коже покраснений, аллергических реакций. Они могут появиться из-за индивидуальной непереносимости, но на нашем опыте ни одного случая еще не было. Может подняться температура. В таком случае достаточно принять какой-то противоаллергический препарат и жаропонижающее, - комментирует Отапенко.

Медики объясняют людям, что вакцинацию от коронавируса нужно проходить в два этапа, через 21 день после первой дозы следует вернуться в поликлинику за второй.

ИНОСТРАНЦЫ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПРИВИВКИ

Людей вакцинируют российской вакциной "Спутник V" Фото: Александра Тимощенко

В процедурный кабинет заходят симферопольцы разного возраста - и пожилые, и достаточно юные. Прививаться никто не боится, все происходит практически в полной тишине, люди не забрасывают медиков миллионом вопросов.

Однако, получить дозу желанного препарата может не каждый, а только граждане РФ. Иностранцам пока придется подождать.

- Нам нужен СНИЛС пациента для того, чтобы внести эти данные в федеральный регистр вакцинированных лиц. Поэтому иностранным гражданам мы пока не можем делать прививки от коронавируса. Минздравом России только разрабатывается документ, регламентирующий вакцинацию людей из других стран, - объясняет заместитель главного врача.

В планах у регионального Минздрава привить почти 70% крымского населения. Это должно помочь снизить риски заболевания и снять ряд многих ограничений.

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