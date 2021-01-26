Алкоголь, шоколад и стрессы: От чего стоит отказаться после прививки от коронавируса

Врачи симферопольской поликлиники рассказали, чего не стоит делать после прививки от коронавируса Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Крыму массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января. Медики активно записывают людей на прививки, но далеко не каждый пациент знает, что к процедуре нужно тщательно готовиться. После прививки также желательно выполнять все рекомендации врачей. О советах людям, которые планируют прививаться, КП-Крым рассказали в симферопольской поликлинике №3.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ АЛКОГОЛЯ

За две недели до и две недели после вакцинации желательно не употреблять спиртное. Введенный препарат и без того снижает иммунитет человека, а алкоголь только усугубит ситуацию. Организм будет находиться в истощении.

НЕ МОЧИТЬ

После прививки врачи рекомендуют 14 дней не мочить место укола, вода может вызвать раздражение на коже, а горячий поток - уничтожить содержащийся в препарате аденовирус, вакцина не сработает как следует.

НЕ СТРЕССОВАТЬ

Стресс забирает у человека много энергии, которая так нужна в период восстановления после вакцины. Нервные срывы могут заставить организму поддаться вирусу и не выработать нужного иммунного ответа.

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЧЕСАТЬСЯ

Еще в школе после Манту нас убедительно просят не чесать место укола, постоянно проверяют цвет и размер места прививки. Так медики понимают, не началась ли аллергическая реакция. После вакцины от коронавируса тоже не желательно усердно расчесывать рану, ведь таким образом можно занести инфекцию.

СПОРТ НА ПАУЗУ

За день до планируемой иммунизации и два дня после не нагружайте тело. Нужно временно отказаться поднимать тяжелые веса, заниматься единоборством, боксом или совершать кардиоупражнения. Организм должен быть готов принять вирус и дать ему отпор, для этого нужно запастись силами.

НЕ ЕШЬТЕ АПЕЛЬСИНЫ И ШОКОЛАД

Три дня после прививки желательно не есть цитрусовые, шоколад, острое и соленое. Эти продукты способны вызвать серьезную аллергическую реакцию, которая навредит организму с пониженным иммунитетом.

НЕ ПАРИТЬСЯ И НЕ ПЛЕСКАТЬСЯ

Медики советуют на две недели после введения антигена отказаться от посещения бань, саун и бассейнов. Причины все те же - не желательно мочить и распаривать рану, чтобы не занести инфекцию, которая может вызвать воспаление.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АНТИБИОТИКОВ

Они сильно бьют по иммунитету, эффективно борясь с проблемой, но заметно ослабляя организм. Пока на введенный вирус у человека не выработаются антитела, от этих препаратов лучше отказаться.

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