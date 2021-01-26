Власти Ялты объяснили ночной «взрыв» в городе

На подстанции в Массандре ночью произошло короткое замыкание. Фото: скриншот из видео / ВКонтакте

Жители Ялты в ночь на 26 января остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции в Массандре. В социальных сетях набирает популярность видео вспышки, похожей на взрыв, после которой большая часть курортной столицы Крыма осталась без света.

- Вмиг вся Ялта потухла. Да здравствует 2021 год, - комментирует видео автор поста.

Однако, по словам горожан, свет быстро восстановили. Как оказалось, короткое замыкание на подстанции произошло из-за непогоды. Пострадавших нет.

- Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии. Работы по устранению аварии продолжаются со вчерашнего дня. В течение часа-двух прорыв будет устранен полностью, - сообщила в своем Facebook глава курортной столицы Крыма Янина Павленко.

Она добавила, что сотрудники ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» и МУП «Ялтинские тепловые сети» в связи с аварийным отключением электричества перезапускают котельные.

- Осталось буквально 2 котельные, - подчеркнула Павленко.

Она также порекомендовала в случае отсутствия электроэнергии писать лично ей или обращаться по номеру 112.

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