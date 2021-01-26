Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 января: за сутки коронавирус нашли у 157 человек

Количество заболевших коронавирусом в Крыму приближается к 32 тысячам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На лечении в Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, находится 6 тысяч 585 человек. Из них амбулаторное лечение проходят 4 тысяч 113 человек, а в региональных стационарах пребывает 2 тысячи 472 больных коронавирусом.

За весь период с начала распространения COVID-19 в Крыму зарегистрировали 31 тысячу 496 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С выздоровлением из медучреждений региона за это же время выписали 25 тысяч 320 человек, скончалось же 720 COVID-положительных пациентов.

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В Крыму за сутки выявили 157 случаев заражения COVID-19, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных в медучреждение за помощью, почувствовав себя хуже, обратилось 113 человек. Еще 44 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

За сутки сотрудники региональных лабораториях обследовали на COVID-19 229 человек.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

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