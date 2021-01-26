В будущее - вместе с Win mobile!

Для любого студента важно всегда быть на связи, особенно сейчас, когда российские вузы вынуждены работать в условиях удаленного обучения.

На этой неделе крымчане вместе со всей страной отмечают День российского студенчества. Студенческие годы – важная и ответственная пора, когда закладываются основы будущего и строятся планы на жизнь. Мобильный оператор Win mobile помогает крымской молодежи претворять эти планы в жизнь, предлагая выгодные тарифы и современные технологии для комфортного и успешного обучения.

Не секрет, что образование, полученное в годы обучения, открывает двери в новую жизнь. И крымский оператор Win mobile помогает открыть эти двери максимально широко, обеспечивая качественную и стабильную связь на территории полуострова, ведь немалую долю среди абонентов оператора составляют представители студенчества.

Для любого студента важно всегда быть на связи, особенно сейчас, когда российские вузы вынуждены работать в условиях удаленного обучения. Специально для самых активных своих абонентов оператор включает в свою тарифную линейку максимально комфортные тарифные планы, делая доступными для них безлимитный интернет, бесплатную раздачу интернета с устройств, безлимитные звонки внутри сети домашнего региона, пакеты минут на Россию и т.п.

Компания Win mobile предлагает студентам выгодные тарифы с безлимитным мобильным интернетом.

Отличный тому пример - тариф МегаХит, предоставляющий безлимитный мобильный трафик для отправки фото, видео и аудиофайлов, сообщений и вызовов, совершаемых в Viber, WhatsApp, Telegram и Skype. На тарифе МегаХит удобно не только учиться, но и без ограничений общаться в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Facebook и Instagram. Кроме того, в рамках ежемесячного пакета услуг предоставляется 15 Гб мобильного трафика, а услуга «Продли скорость» предлагает увеличение квоты трафика ещё на 5 или 10 Гб.

Молодым строителям технологичного будущего нужны по-настоящему технологичные тарифы. Поэтому Win mobile недавно представил новый тарифный план «Online», созданный специально для владельцев высокотехнологичных устройств, которым важен доступ в мобильный интернет в самых разных объемах. Тариф Online можно применять повсеместно: от датчиков внутри умного дома, до планшетов или роутеров. Один из важных его плюсов - бесплатная раздача интернета на другие устройства в рамках пакета: таким образом, одной sim-карты пользователю достаточно и для развлечений, и для учебных занятий.

Студенты – наиболее социально активная часть нашего общества, и Win mobile вместе с ними участвует в общественной жизни региона, вовлекая молодых крымчан в социально-значимые благотворительные и волонтерские проекты.

В 2020 году оператор организовал первый открытый кинопоказ WINFEST в Севастополе и Симферополе, запустил цикл социально-образовательных программ «Мобильные уроки», реализовал социально-туристический проект «TREVEL-шоу». Эти и другие свои проекты Win mobile рассматривает как вложение в будущее - будущее компании, будущее региона. То самое будущее, в котором предстоит жить нынешним студентам.

* На правах рекламы