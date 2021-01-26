В Симферополе стартовала выездная вакцинация школьных учителей

На 25 января в Симферополе от коронавируса привили 30 учителей. Фото: Светлана Родина

Медики Симферопольской больницы №7 начали выезжать в учебные заведения для масштабной вакцинации учителей. Первой стала школа №36, прививки сотрудникам там планируют провести в несколько этапов, рассказала КП-Крым заместитель главного врача больницы Тамара Шишова.

- Мы так ранее работали с организованными коллективами, когда прививали людей от гриппа. Сотрудники симферопольской школы №36 сами изъявили желание привиться, для этого медики нашей больницы выехали на место и провели вакцинацию. Такой метод позволяет не создавать очереди в поликлинике, - отметила врач.

За 25 января медики привил 30 учителей. Людей много, поэтому специалисты планируют приехать туда еще раз.

- Перед вакцинацией всех учителей осматривает врач. Так как школа № 36 располагаться на улице Балаклавской, к учителям приходил наш сотрудник из близлежащего филиала. Территориально чей участок - тот доктор и выходит предварительно осматривать пациентов по правилам, которые указаны в методических рекомендациях Минздрава РФ. Измеряется пульс, артериальное давление, также у людей проверяют температуру с помощью бесконтактного термометра, - добавила Шишова.

В ближайшее время планируется привить учителей школы №44, а также преподавателей Симферопольского колледжа радиоэлектроники. Заявок много, медики больницы ожидают поставку большой партии вакцины. Записываются на выездную вакцинацию не только учителя, но и, к примеру, банковские сотрудники.

Сотрудники больницы №7 с начала иммунизации привили 580 человек, около 400 человек уже прошли второй этап вакцинации.

Заметим, что сегодня в Симферополе выездные вакцинации выполняют только медики городской больницы №7.

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