Аграрии в этом году могут получить кредиты на 4 миллиарда рублей

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Крымским сельхозпроизводителям в прошлом году пришлось несладко: засуха и ковидные ограничения внесли свои коррективы. Многие предприниматели и фермеры понесли убытки. Но производство не стоит на месте, и для развития бизнеса сельхозпроизводителями Крыма и Краснодарского края оформили кредитные договоры на сумму 2,7 миллиарда рублей в прошлом году. Такие данные приводит крымский банк РКНБ.

Кроме того, было заключено 30 кредитных договоров на 860 миллионов рублей по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ, согласно которой можно оформить займ по ставке 5%. Также предприниматели в сфере сельского хозяйства оформили 41 кредитный договор на сумму 556 миллионов рублей в рамках программы Министерства экономического развития РФ по ставке 8,5%.

В банке отметили, что в текущем году планируется как минимум в полтора раза увеличить объем кредитования аграриев.

КРЕДИТ БЕЗ ЗАЛОГА

В текущем году условия кредитования будут еще выгоднее для сельхозпроизвоителей. Так, РКНБ готовится к запуску пилотного проекта, в рамках которого аграрии смогут получить до 3 миллионов рублей без залога. Однако деятельность заемщика должна соответствовать установленным банком критериям.

Помимо этого, в ближайшее время возможно сокращение пакета необходимых документов для подачи заявки на кредитование и принятия решения о выдаче; также появится возможность взять кредит под залог земель сельскохозяйственного назначения и урожая будущего периода. Кроме того, в банке станет возможным индивидуальный подход к установлению процентной ставки.

ОФИЦИАЛЬНО

- Оказание помощи малому и среднему бизнесу, в том числе представляющему социально важные сферы деятельности, является одним из приоритетов в нашей работе, - говорит Председатель Правления Банка РНКБ Михаил Якунин. - В целом мы рассчитываем, что в среднегодовой перспективе выдачи кредитов сельхозпроизводителям в рамках как льготных государственных программ, так и собственных программ банка, составят не менее 4 миллиардов рублей.

КСТАТИ

В ноябре прошлого года в приложении РНКБ «Бизнес онлайн» для юридических лиц появилась возможность подать заявку на кредит онлайн. Вся процедура выполняется в три шага и занимает не более пяти минут. Также заявку на кредит юридическим лицам можно оставить на официальном сайте банка.