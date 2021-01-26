Где сделать прививку от коронавируса в Крыму: Все пункты вакцинации

Где привиться в Крыму от коронавируса. Фото: Светлана Родина

Вакцинация от коронавируса в Крыму началась 18 января текущего года. На данный момент в республике можно привиться на базе 29 государственных больниц. Теперь антиген могут получить не только медики или учителя, но и все остальные.

Вакцину «Спутник V» каждый крымчанин, у которого есть паспорт РФ, получает бесплатно. С собой обязательно нужно принести паспорт и полис ОМС. Коммерческие клиники в регионе не проводят вакцинацию от коронавируса. По этой же причине иностранцы пока не могут привиться на территории полуострова.

Полный цикл вакцинации состоит из двух прививок. После первой должен пройти 21 день, затем человеку нужно вернуться в тот же прививочный пункт за второй дозой антигена.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИВИВКУ МОЖНО ТРЕМЯ СПОСОБАМИ:

В телефонном режиме, обратившись в поликлинику по месту жительства. Полный список контактов найдете, нажав сюда;

Через WhatsApp-приемную;

Через сайт Госуслуг.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА В КРЫМУ:

Симферопольская поликлиника № 2, ул. Лермонтова, д. 3а

Симферопольская поликлиника № 3, ул. Гоголя, д. 4

Симферопольская поликлиника № 4, ул. Лизы Чайкиной, д. 5а

Симферопольская поликлиника № 5, пгт. Грэсовский, пер. Марсовый, д. 7

Симферопольская городская клиническая больница № 7, ул. 60 лет Октября, д. 30

Симферопольская клиническая больница, ул. Киевская, 142

Симферопольская центральная районная клиническая больница, ул. Луговая, д. 73

Евпаторийская городская больница, пр. Победы, д. 22

Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова, ул. Ж.Дудник, д. 1

Керченская городская больница №3, ул. Орджоникидзе, д. 53

Феодосийский медицинский центр, ул. Ген. Горбачева, д. 6

Центральная городская больница г. Красноперекопска, ул.50 лет Победы, д. 7

Центральная городская больница г. Армянска, ул. Больничная, д. 1

Алуштинская центральная городская больница, ул. Партизанская, д. 13

Судакская городская больница, ул. Гвардейская, д. 1

Джанкойская центральная районная больница, ул. Совхозная, д. 19

Джанкойская городская поликлиника, ул. Крымская, д. 26

Бахчисарайская центральная районная больница, ул. Советская, д. 13

Белогорская центральная районная больница, пл. Красного Октября, д. 6а

Кировская центральная районная больница, пгт Кировское, ул. Дзержинского, д. 4

Старокрымская районная больница имени академика Н.М. Амосова, Кировский район, город Старый Крым, ул. Стояновых, д. 71

Красногвардейская центральная районная больница, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Тельмана, д. 11

Ленинская центральная районная больница, Ленинский район, г. Ленинск, ул. им. Ястребова, д. 33 а

Нижнегорская районная больница, Нижнегорский район, село Плодовое, ул. Больничная, д. 1а

Первомайская центральная районная больница, пгт Первомайское, ул. Ленина, д. 162

Раздольненская районная больница, пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 15

Сакская районная больница, город Саки, ул. Лобозова, д. 22

Советская районная больница, пгт Советский, пер. Больничный, д. 3

Черноморская центральная районная больница, поселок Черноморское, ул. Медицинская, д. 5

Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко, город Симферополь, ул. Киевская, д. 69

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА, Ялта, пгт. Ливадия, ул. Севастопольское шоссе, д. 2.

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