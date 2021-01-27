«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2021»

Голосование на претендентов в каждой номинации на сайте «Комсомолки» пройдет с 5 февраля по 20 февраля.

Крымская «Комсомолка» запускает свой ежегодный фотоконкурс «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2021», посвященный Дню защитника Отечества.

В прошлом году наш фотоконкурс стал мегапопулярным среди крымчан: за кандидатов проголосовали в общей сложности более 200 тысяч человек! Это говорит о том, что и читатели, и сами претенденты на высокое звание «Самого успешного мужчины» с нетерпением ждут конкурса и в этом году.

Редакция КП-Крым до 5 февраля принимает кандидатуры для голосования в 8 номинациях:

Артисты

Бизнесмены и управленцы

Врачи

Мэры

Повара, бармены и бариста

Преподаватели

Силовики

Спортсмены

Чтобы поучаствовать в фотоконкурсе, присылайте письмо на адрес kp.crimea@phkp.ru, в котором обязательно нужно указать ФИО, прикрепить фотографию и небольшой рассказ о себе. Письмо необходимо озаглавить «На фотоконкурс КП».

Редакция отберет лучших кандидатов для голосования на сайте «Комсомолки».

ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование на претендентов в каждой номинации на сайте «Комсомолки» пройдет с 5 февраля по 20 февраля. Победителей определят читатели Комсомольской правды-Крым: победит тот кандидат, который наберет наибольшее число голосов.

Итоги конкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма-2021» будут опубликованы в еженедельной газете КП и на нашем сайте 27 февраля.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

ВНИМАНИЕ!

Все победители получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки.

Yamaguchi

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА – КОМПАНИЯ YAMAGUCHI

Успешные, мужественные представители сильного пола непременно должны следить за здоровьем и поддерживать физическую форму, чтобы быть уверенными в себе. Ну а после тяжелого трудового дня мужчинам необходим релакс, чтобы восстановить силы для будущих свершений.

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Уникальные массажные кресла нового поколения – гордость компании Yamaguchi. Технология кресел Yamaguchi позволяет всего за несколько минут осуществить расслабляющий массаж всего тела, благотворно воздействуя на все системы организма.

Настоящему мужественному мужчине – инновационное массажное кресло от Yamaguchi! #ЯМогучий

КОНТАКТЫ

Официальный сайт: https://www.yamaguchi.ru

Instagram: https://www.yamaguchi.ru

Адреса САЛОНОВ Yamaguchi в Крыму и Севастополе:

Симферополь

ТРЦ «Меганом», новое крыло (Евпаторийское шоссе, дом 8)

ТЦ «Sneha City» (ул. Генерала Васильева, дом 43)

ТЦ «Южная Галерея» (ул. Киевская, дом 189)

Международный аэропорт «Симферополь» (зона выхода в город)

Севастополь

ТЦ «Sea Mall» (ул. Генерала Острякова, дом 260)

ТЦ «Novus» (ул. Вакуленчука, дом 20)

Мебельный центр «Капитан» (ул. Руднева, дом 38)

ЮБК

Санаторно-курортный комплекс «Мрия Резорт & СПА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА – АВТОЦЕНТР «БН-МОТОРС»

Автоцентр «БН-Моторс» в Симферополе.

С октября 2020 года в Симферополе открылся крупный многофункциональный автоцентр «БН-Моторс».

Автоцентр «БН-Моторс» предоставляет сразу несколько услуг:

- прокат новых автомобилей по доступным ценам для путешествия в любую точку Крыма

- продажа, выкуп и обмен авто с пробегом по выгодным условиям

- продажа запчастей

Группа компаний «БН-Моторс» работает в сфере автобизнеса более 20 лет. ГК представлена в центральном регионе РФ в Брянской, Калужской Орловской областях как официальный дилер Renault, KIA и LADA. Кроме того, «БН-Моторс» известен за счёт собственных брендов: «Авто с пробегом», «BN Прокат Авто» и «G.A.P (Good Auto Parts)».

Основатель и руководитель «БН-Моторс» - Алексей Геннадьевич Подщеколдин. В планах руководителя – придать мощный импульс развития автомобильному рынку Крыма. Для этого компания намерена использовать свой многолетний опыт работы на рынке РФ и высокий профессионализм сотрудников.

Группе компаний «БН-Моторс» по силам вывести автомобильный сервис и аренду авто в Крыму на новый уровень, а это в свою очередь увеличит туристическую привлекательность полуострова, привлечет в регион инвестиции и создаст сотни рабочих мест.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

Для местных жителей стоимость аренды автомобиля составляет от 700 руб/сутки. Все авто 2020 застрахованы КАСКО и ОСАГО!

КОНТАКТЫ в Крыму:

Сайт: https://bnrent-krym.ru

Телефон: +7 (978) 661 44 08

Адрес: Симферопольский район, с. Мирное, ул. Евпаторийская, д. 61а