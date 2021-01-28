Дождь, снегопад и град: Что происходит с погодой в Крыму

В Крым пришел циклон из Турции и принес огромные снегопады. Фото: Светлана Родина

Утром голубое небо, через 5 минут - дождь, переходящий в снег, а потом в крупу и так по кругу. Сегодня, 28 января, погода не на шутку удивила крымчан, когда менялась минимум 4 раза за день. В чем причина такого явления, КП-Крым рассказала начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- Изменение погоды определяется изменением воздушных масс. Теплые - приходят на территорию Крыма из акватории Средиземного моря и с севера Африки. В это время у нас теплеет. Холодный воздух приходит с севера, северо-запада и северо-востока. Атмосфера не может находиться в стационарном состоянии, она все время в движении, воздушные потоки постоянно смещаются, - объясняет специалист.

Любецкая отмечает, что в Крыму, как в самом южном регионе России, вторжение холодного воздуха ощущается намного сильнее, чем в других регионах РФ.

- Позавчера было +16...+17°, погода определялась воздушными массами с юга. Потом циклон из Турции, двигался на территорию Крыма, но «передумал» и в центре акватории Черного моря ушел на Одессу. Поэтому жителям этого города досталось намного сильнее, чем нам. Там прошли жуткие снегопады - выпало 56 миллиметров за 12 часов. Под тяжестью снега падали и ломались деревья, - сообщает синоптик.

В это время в нашем регионе резко понизилась температура воздуха на 10 градусов, усилился ветер до 19-20 м/с и постоянно возникают кратковременные сильные снегопады.

- Завтра ожидается похожая погода с осадками и низкой температурой. В субботу будет не очень тепло, но воздушные массы начнут менять свое направление, и уже с воскресенья ожидается больше 10 градусов тепла. С понедельника мы ждем очередной циклон, который принесет дожди, - заключает Любецкая. - До 10 февраля погода будет переменчивой, но теплой.

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