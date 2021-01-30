Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 января: за сутки COVID-19 заболело 178 человек

В Крыму за весь период пандемии число заразившихся COVID-19 составило 32,2 тысячи человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают проходить лечение 6 тысяч 69 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 839 пациентов. В региональных стационарах же пребывает 2 тысячи 230 больных COVID-19.

За все время с начала пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболело 32 тысячи 212 человек. Выздоровело за этот же период 26 тысяч 499 человек, скончалось – 752 COVID-положительных пациента.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки новую коронавирусную инфекцию нашли у 178 человек. В 17 случаях болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа заразившихся 106 больных самостоятельно обратились к врачу за помощью. Еще 72 человек нашли среди тех, кто пересекался с ранее инфицированными.

В лабораториях Крыма за сутки провели 3 тысячи 80 тестов на коронавирус.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 30 января зарегистрировали 103 новых случаев заражения коронавирусом.

- Помимо этого, 43 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 63 до 90 лет, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.

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