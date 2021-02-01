Воды в Симферопольском водохранилище больше нет

В Симферопольском водохранилище воды уже не осталось Фото: Анна КИРИЕНКО

Симферопольское водохранилище полностью вычерпано. Воды в нем нет, а та жидкость, которая еще виднеется в чаше водоема, не пригодна для питья.

- Притоки в наши водохранилища мы не считаем, это бесконечно малая величина. Закончились два месяца зимы, и населенные пункты мы продолжаем держать на режиме водоснабжения, который был установлен летом, - говорит руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически исчерпаны. Та вода, которая там есть, не кондиционная. Но мы нашли варианты, и проблему с запахом решили.

За сутки больше 20 тысяч кубометров из Симферопольского водохранилища поднять нельзя. На прошлой неделе заработал водовод Веселое-Дзержинского, но за долгие годы простоя труба пришла в негодность, за 4 дня транспортировки воды на ней 16 повреждений. Сейчас со всего Крыма собрали ремонтные бригады, чтобы восстановить водовод. Труба от Чеботарки-2 сейчас проходит испытания, и по заверению чиновников зависимость столичного региона от количества воды из поверхностных источников практически закончилась.

- Задача запустить все скважины 1 апреля и 110 тысяч кубометров целевой показатель подачи из всех подземных источников,- подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Параллельно в Симферополе и пригородах заработала водная инспекция. Одна машина, оснащенная приборами и техникой, проверяет основной водовод от Партизанского водохранилища и на 15 объектах нашла 7 утечек. Вторая - занимается поиском несанкционированных врезок. За неделю обследовали трубы 33 предприятий, по большей части автомобильные мойки. На них подключений к сетям вне приборов учета не нашли. Но у крупных потребителей нашли две взломанные пломбы и две врезки - одна водопровод и одна в канализацию.

- В РФ штрафы за несанкционированное водопользование столь велики, что за врезку в водопровод нарушитель заплатит 3,8 миллиона рублей и 40,4 миллиона за канализацию, - подчеркнул Баженов.

В села Белогорского района будут тянуть отдельную ветку из Тайганского водохранилища, поскольку вода из колодцев ушла. Сейчас ее подвозят в автоцистернах. Из-за катастрофического обмеления Балановского водохранилища без воды рискуют остаться села Крымская роза и Зуя, где расконсервируют скважины. Вода в них по жесткости выше нормативов, но другого источника для питьевого водоснабжения нет.

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