Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

«Дядя их не обидит»: В Крыму ответили на заявления Украины об угрозе со стороны полуострова

Киев обеспокоен вооружением, которое находится на полуострове
Светлана Родина
Комментарии (1)Комментарии (1)
Ефим Фикс рассказал, что Крым для Украины не представляет военной угрозы. Фото: пресс-служба ЧФ РФ

Ефим Фикс рассказал, что Крым для Украины не представляет военной угрозы. Фото: пресс-служба ЧФ РФ

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на заявление эксперта в военном деле из Украины Михаила Самуся, который назвал Крым реальной «угрозой» для их страны.

В эфире телепрограммы на украинском телевидении Самусь отметил, что Крым называют «непотопляемым авианосцем», который может нести реальную «угрозу» для Киева. Ведь в республике сейчас находится примерно 200 крылатых ракет, некоторые из них способны преодолеть до 2,5 тысячи километров. Эксперт военного дела также уверен, что Крым может полностью закрыть Украине выход в Черное море, поэтому призвал власти своей страны активно развивать военно-морские силы.

В свою очередь Ефим Фикс рассказал КП-Крым, что соседней стране ничего не угрожает.

- Пусть дети спят спокойно, дядя их не обидит. Никто на Украину не посягает и не будет посягать в будущем. Крым - мирный и никогда не воевал со своими соседями, - подчеркнул вице-спикер.

Более того, Фикс предлагает украинцам приезжать в гости на полуостров, чтобы посмотреть, что их руководители натворили в регионе.

- Нужно жить в мире и не пугать друг друга. А средства защиты на полуострове разместили только против тех, кто может сдуру или по пьяни посягнуть на территорию России. Сами мы никому не угрожали. У нас другая задача - развивать Крым и делать его комфортным для наших гостей, - заключил политик.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперт объяснил, зачем Украине нужен референдум относительно статуса Крыма и Донбасса

Леонид Кравчук предложил спросить украинцев, нужно ли возвращать территории под контроль Киева (подробнее)

В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

По мнению депутата Госсовета РК, Украине не помогут международные партнеры (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ