«Дядя их не обидит»: В Крыму ответили на заявления Украины об угрозе со стороны полуострова

Ефим Фикс рассказал, что Крым для Украины не представляет военной угрозы. Фото: пресс-служба ЧФ РФ

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс ответил на заявление эксперта в военном деле из Украины Михаила Самуся, который назвал Крым реальной «угрозой» для их страны.

В эфире телепрограммы на украинском телевидении Самусь отметил, что Крым называют «непотопляемым авианосцем», который может нести реальную «угрозу» для Киева. Ведь в республике сейчас находится примерно 200 крылатых ракет, некоторые из них способны преодолеть до 2,5 тысячи километров. Эксперт военного дела также уверен, что Крым может полностью закрыть Украине выход в Черное море, поэтому призвал власти своей страны активно развивать военно-морские силы.

В свою очередь Ефим Фикс рассказал КП-Крым, что соседней стране ничего не угрожает.

- Пусть дети спят спокойно, дядя их не обидит. Никто на Украину не посягает и не будет посягать в будущем. Крым - мирный и никогда не воевал со своими соседями, - подчеркнул вице-спикер.

Более того, Фикс предлагает украинцам приезжать в гости на полуостров, чтобы посмотреть, что их руководители натворили в регионе.

- Нужно жить в мире и не пугать друг друга. А средства защиты на полуострове разместили только против тех, кто может сдуру или по пьяни посягнуть на территорию России. Сами мы никому не угрожали. У нас другая задача - развивать Крым и делать его комфортным для наших гостей, - заключил политик.

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