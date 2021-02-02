Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 февраля: за сутки COVID-19 нашли у 138 человек

Количество инфицированных в Крыму с начала пандемии почти достигло 33 тысяч человек. Фото: Архив "КП"

В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, продолжают лечиться от COVID-19 5 тысяч 676 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 526 человек, а в региональных стационарах тем временем пребывает 2 тысячи 150 коронавирусных больных.

За все время с начала распространения COVID-19 в Крыму зафиксировали 32 тысячи 681 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. За тот же период выздоровело 27 тысяч 400 человек, скончалось – 776 COVID-положительных пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 138 человек, у 12 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных самостоятельно к врачу обратился 101 человек, почувствовавший себя хуже. Еще 37 нашли среди тех, кто пересекался и общался с ранее зараженными.

В региональных лабораториях за сутки на новую коронавирусную инфекцию проверили 537 человек.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50