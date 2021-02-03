Трое крымских полицейских погибли в жуткой аварии

Авария произошла из-за того, что водитель решил объехать велосипедиста. Фото: Следком по РК и Севастополю

Вчера вечером, 2 февраля, крымские полицейские, возвращаясь с очередного задания на служебной машине, попали в ДТП. Столкновение было лобовым и сильным. Автомобиль за мгновения превратился в груду металла и осколков стекла. Трое силовиков скончались на месте.

Авария случилась на дороге пгт. Кировское-Приветное. На место происшествия тут же выехали глава крымского Следкома Владимир Терентьев и руководитель управления по расследованию особо важных дел Евгений Руднев. Следователи выдвинули предварительную причину произошедшего.

- Полицейские и один подследственный на служебной машине «Лада Приора» ехали из Кировского района в симферопольский следственный изолятор. На встречу им на большой скорости выехал автомобиль «Шкода», которым управлял житель Кировского района. В результате ДТП трое стражей порядка погибли на месте, - сообщили в Следкоме по РК и Севастополю.

В больницу с различными травмами увезли одного сотрудника полиции, подследственного и водителя «Шкоды».

Выяснилось, что авария произошла из-за водителя «Шкоды», которые неудачно объезжал велосипедиста и выехал на встречную полосу.

На месте происшествия проводится осмотр. Уголовное дело для дальнейшего расследования передали сотрудникам управления по расследованию особо важных дел.

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