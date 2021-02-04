Крымские ученые нашли новый сорт дерева с уникальной окраской листьев

Высота дерева достигала четырех метров. Фото: Пресс-служба КФУ

В Джанкое крымские ученые обнаружили новый сорт дерева вида Айлант высочайший с необычной окраской листьев, которая появилась благодаря генетическим мутациям. Открытие сделал профессор, заведующий кафедрой биологической химии Медакадемии КФУ Константин Ефетов.

Само растение обнаружили еще в июне во время экспедиции в Джанкое. Его высота достигала четырех метров.

Листья растения окрашены в ярко-зеленый цвет с отливами желтоватого. Фото: Пресс-служба КФУ

- Я обнаружил дерево с необычной окраской листьев, - рассказывает ученый. - К появлению уникального узора привела генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки. Найденный экземпляр - новый сорт Айланта высочайшего. Мы его будем описывать вместе с профессором Агротехнологической академии КФУ Андреем Васильевичем Еной.

Спустя полгода после находки уникального дерева ученые пересадили его на территорию Медицинской академии. Там они будут следить за развитием растения и попробуют размножить его для дальнейшего использования в декоративных целях.

По словам Ефетова, родина необычного дерева - Китай. Айлант высочайший был завезен в Европу еще в XVIII веке, а в XIX появился у нас на полуострове.

- Растение используется с целью озеленения, так как нетребовательно к почве и засухоустойчиво. Сортов айланта известно очень мало, и мы нашли новый, совершенно неизвестный науке, сорт. Нам предстоит большая научная работа по его описанию и размножению. Над названием сорта мы ещё думаем, – отмечает Константин Ефетов.

Он добавил, что увидеть дерево во всей своей красе можно будет в мае. Тогда его листья вновь приобретут необычную окраску.

Заметим, ученый Константин Ефетов нашел новый сорт дерева Айлант высочайший четыре года назад в Симферополе. Растение было совсем молодым, высотой не больше метра. Такому необычному растению ученые дали название «Альбина», что от латинского слова «albus», что означает «белый».

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