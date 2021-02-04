«Два кольца охраны, а ночью сторожевые собаки»: Как обеспечивали безопасность 4 февраля 1945 года в Ялте на встрече «большой тройки»

Черчилль, Рузвельт и Сталин у Ливадийского дворца. Февраль 1945 г. Фото: с сайта ru.wikipedia.org

Южный берег Крыма привлекает не только беззаботных туристов, но и более серьезных людей, которым под силу вершить исторические события мирового значения. Встреча глав стран антигитлеровской коалиции 1945 года относится именно к таким историческим вехам.

В Ялту на конференцию по вопросам послевоенного мирового порядка приехали лидеры антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.

Да, американцы предлагали для встречи Северную Шотландию, Кипр, Афины, Мальту. Британцы - Александрию или Иерусалим. Но русские отстояли свою точку зрения - саммит прошел в Ливадийском дворце.

Высочайший уровень требовал беспрецедентных мер безопасности, чтобы исключить любые происки гитлеровской Германии.

Советская делегация во главе со Иосифом Сталиным заняла дворец князя Юсупова в Кореизе, Уинстон Черчилль с сопровождающими - дворец графа Воронцова в Алупке. Франклину Рузвельту, который передвигался в инвалидном кресле, достался Ливадийский дворец, где и проходили заседания.

- Встречу защищали с воздуха силы ПВО, с побережья моряки Черноморского флота, а на суше было два кольца охраны, в ночное время выставлялось третье кольцо с собаками, - рассказывает КП-Крым Сергей Юрченко, проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. Вернадского.

Были задействованы все самые современные на тот момент технические средства, чтобы гарантировать стопроцентную безопасность высокопоставленным гостям. Было сделано все необходимое, и даже больше. Например, прослушивались все разговоры иностранных делегаций, которые проходили вне конференций. Итоги работы спецслужб и других задействованных структур порадовали - встреча прошла без инцидентов.

- Решения Ялтинской конференции союзных держав заложили основы мирового порядка, институциональная структура которого сохраняется и по сей день, - отмечает Юрченко. - Лидеры «большой тройки» сумели обеспечить мир на несколько десятилетий вперед.

В Ливадии встрече посвятили экспозицию. Фото: Ксения Гернет

В Ливадийском дворце об этой встрече можно узнать из экспозиции «Крымская конференция 1945 года».

- Выставка пополнилась в этом году новыми экспонатами - фотографиями и документами, - рассказала КП-Крым Ксения Гернет, сотрудник Ливадийского дворца-музея. - Те, что есть, по мере необходимости обеспылили, просушили или просто заменили.

Также музейщики предлагают всем любителям истории пройти тест и проверить свои знания о Ялтинской конференции.

СПРАВКА «КП»

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. Большинство встреч прошло в Ливадийском дворце, потому что Франклину Рузвельту было сложно передвигаться в инвалидном кресле. Решали две глобальные задачи: определяли новые границы на освобожденной от оккупации территории и делили сферы влияния союзников на Германию. Тогда появились Декларация об освобожденной Европе, соглашение о разделе Германии, границах Польши и Югославии. А Иосиф Сталин для Советского Союза добился возвращения Южного Сахалина, Курильских островов в обмен на участие в войне с Японией.

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