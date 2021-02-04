Стали известны подробности перестрелки около больницы в Феодосии

Стрельба началась из-за драки. Фото: Архив "КП".

Днем 1 февраля в Феодосийской поликлинике произошла драка, переросшая в перестрелку. Одним из участников конфликта оказался сотрудник администрации города. Именно он достал травматический пистолет, и выстрелили в своего оппонента, с которым не поделил место в очереди. Вот только зачинщиком конфликта оказался отнюдь не чиновник.

Как удалось выяснить КП-Крым, сотрудник администрации Феодосии узнал страшную новость: его престарелому отцу поставили диагноз «коронавирус». Врачи выписали пациенту рецепт на лекарства, за которыми в поликлинику и отправился его сын.

В больнице была очередь, но согласно закону ее можно миновать, если речь идет о здоровье пожилого человека. Именно этим правом и решил воспользоваться феодосийский чиновник, пришедший за лекарствами для отца. Но эта идея пришлась не по душе другому пациенту.

Мужчины стали выяснять отношения, но в споре на тему «кто прав» была неожиданно поставлена точка. Сотрудника администрации отправили в нокаут с одного удара. Оппонент сломал чиновнику челюсть и выбил зуб. Поняв, что сделал он это при свидетелях, да еще и в стенах больницы, где полно камер, вспыльчивый феодосиец решил удалиться из медицинского учреждения.

Пока забияка убегал, избитый чиновник пришел в себя и поспешил догнать обидчика. Второй раз лицом к лицу стороны встретились уже на улице около поликлиники. Когда стало понятно, что второго раунда рукоприкладства не избежать, чиновник из администрации достал травматический пистолет и выстрелил. На курок он нажал дважды. Первая резиновая пуля пришлась его оппоненту в корпус, а вторая в руку. Получив два ранения, мужчина решил ретироваться и убежал с концами, а на место выехал наряд полиции.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе республиканского МВД, против обоих участников конфликта ведется проверка. Полиция выясняет все подробности.

Однако, по данным «Комсомолки», чиновник будет отвечать перед законом за то, что стал палить в человека без предупредительного выстрела в воздух. Его оппонент, начавший драку в поликлинике, ответит за нанесения телесных повреждений средней степени тяжести.

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