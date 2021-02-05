Европейский пример: Как решить проблему с потерями воды в Крыму

Золотым стандартом качества труб в Европе уже много лет считается высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ).

Ушедший 2020 год для Крыма прошел под знаком борьбы за воду. Самой острой для региона проблема пресной воды остаётся и сегодня.

Не проходит ни дня, чтобы часть полуострова не осталась без водоснабжения по причине аварий. Коммунальщики бьют тревогу: состояние водопроводных сетей просто ужасающее, средний износ сетей составляет более 60%, а в некоторых регионах доходит до 90%. И с каждым днем эти цифры растут. Сотрудники водоканалов в каждом городе ежедневно выезжают на несколько аварий, а устранение последствий не только срывает графики подачи воды, но и требует значительных затрат.

Прогнозы действительно критические: даже когда в Крыму в достаточном количестве появится собственная пресная вода, коммунальные службы просто не смогут довести ее до потребителя.

Старые водоводы, многие из которых построены более 50 лет назад, уже давно изжили свой срок эксплуатации, а темпы реконструкции существенно ниже скорости износа. Вся причина в материалах: сталь и серый чугун просто не применимы для Крыма в долгосрочной перспективе.

Серый чугун, спокойно пролежавший 300 лет в Петергофе, просто не выдерживает сейсмической активности полуострова: легкий и устойчивый к коррозии материал, к сожалению, слишком хрупкий. И хотя серьезные землетрясения в Крыму явление не очень частое, ущерб для коммунальных сетей даже от небольших подземных толчков крайне значителен.

Старые водоводы в Крыму уже давно изжили свой срок эксплуатации.

Вторая проблема полуострова – засоленные грунты. С каждым годом из-за засухи и выкачивания воды из скважин количество соли в почве только растет. В таких условиях стальные трубы уже через несколько лет покрываются ржавчиной. И помимо высокой аварийности это ведет к тому, что вода становится просто опасной: сквозь коррозионные участки в нее проникают углеводороды, органические химикаты и опасные бактерии.

Крым, конечно, регион уникальный, но схожие проблемы с сейсмической активностью и засоленностью почв, к сожалению, встречаются довольно часто. Например, в Европе засолено от 1 до 3 млн га земель, а практически все Средиземноморское побережье относится к зоне повышенной сейсмической активности. Но если рассмотреть ту же Италию или Францию, таких глобальных проблем с водой как в Крыму у них не встретится. Почему?

Значительная часть московских водоводов состоит именно из труб из ВЧШГ.

Все дело в том, что европейцы крайне бережно относятся к своим кошелькам и просто не могут себе позволить постоянно менять коммунальные сети. Поэтому вынуждены использовать современные и надежные материалы, которые позволяют избежать регулярных ремонтов и доставить населению воду без примесей ржавчины и бактерий.

Золотым стандартом качества труб в Европе уже много лет считается высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ) – усовершенствованный брат серого чугуна. Ему удалось объединить в себе коррозийную устойчивость чугуна с пластичностью и прочностью стали. В результате появился уникальный материал со сроком службы до ста лет, который, к тому же, еще и полностью непроницаем для веществ из почвы. Он не трескается, легко переносит землетрясения, ему не страшны перепады температуры. Не удивительно, что именно во Франции находится один из крупнейших в мире производителей труб из ВЧШГ. К тому же это значительно дешевле: себестоимость у материала ниже, а высокая прочность позволяет экономить на ремонте.

Количество аварий на 100 км/ Данные обследования сетей водоснабжения Западной Германии (DVGW)

К слову, значительная часть московских водоводов состоит именно из труб из ВЧШГ. Возможно, нашим строителям стоило бы перенять опыт столичных коллег и выбирать материалы на долгосрочную перспективу. Или коммунальщики вынуждены экономить даже на таких очевидных вещах, как трубы?

Сейчас для решения водной проблемы Крыма из федерального бюджета выделяются поистине колоссальные средства. Конечно, переброска воды из рек и новых скважин в водохранилища, опреснители и очистка стоков со времени дадут ожидаемый результат. Но заранее стоит озаботиться и тем, чтобы капли драгоценной жидкости не были спущены в землю.