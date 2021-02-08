Учусь дома: «Комсомолка» открывает голосование за участников студенческого фотоконкурса

«Комсомольская правда-Крым» открывает голосование за участников фотоконкурса для студентов «Учусь дома».Победителей фотоконкурса определят читатели «Комсомолки» путем открытого онлайн-голосования на сайте КП-Крым. Выиграют те участники, за которых проголосует наибольшее число читателей «Комсомолки».ССЫЛКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ: https://www.crimea.kp.ru/media/817782/Отдать свой голос за участников фотоконкурса можно будет до 14 февраля включительно.Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.ПРИЗЫ!Победитель фотоконкурса «Учусь дома» и участники, занявшие 2 и 3 место в ходе голосования, получат грамоты от «КП-Крым» и главное – призы:За 1 место – Кольцевой светодиодный осветитель XiaomiЗа 2 место – Умная настольная лампаЗа 3 место - Швабра Xiaomi Deerma Spray MopПризы предоставил интернет-магазин электроники «ПАРК».Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА - КОМПАНИЯ WIN MOBILEГенеральный партнер конкурса - крымский мобильный оператор «К-телеком» (бренд Win mobile) - помогает крымскому студенчеству успешно претворять планы в жизнь, предлагая выгодные тарифы и современные технологии для комфортного и успешного обучения.В условиях дистанционного обучения стабильность связи не менее важна, чем ее качество. Наличие у оператора собственного Центра обработки данных (ЦОД) позволяет абонентам Win mobile оставаться на связи даже в форс-мажорных ситуациях. На территории крымского полуострова Win mobile построил высокотехнологичную сеть, включающую более 3000 базовых станций и сегодня основные усилия оператора направлены на продолжение строительства и модернизации сети 3G и 4G.Пожалуй, студенты - самые активные абоненты Win mobile, ведь им важно быть на связи в любое время. Поэтому в тарифную линейку оператора включены максимально комфортные тарифные планы, не только доступные по цене любому крымчанину, но и обеспечивающие возможность безграничного общения как внутри сети, так и за ее пределами.Например, тариф МегаХит предлагает безлимитный мобильный трафик для отправки фото, видео и аудиофайлов, сообщений и вызовов, совершаемых в Viber, WhatsApp, Telegram и Skype, а также в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Facebook и Instagram. Предусмотрена квота и на другие Интернет-ресурсы: в рамках ежемесячного пакета услуг на тарифе МегаХит предоставляется 15 Гб мобильного трафика, дополнительно возможно увеличение квоты трафика еще на 5 или 10 Гб.Еще один новый тариф Online создан Win mobile специально для владельцев высокотехнологичных устройств, для которых важен доступ в мобильный интернет в разных объемах. Тариф предусматривает бесплатную раздачу интернета на другие устройства, поэтому одной sim-карты активным пользователям достаточно как для развлечений, так и для работы или учебы.ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА \\"УЧУСЬ ДОМА\\"Парк \\"Крым в миниатюре\\"\\"Крым в миниатюре\\" - это парк, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25.Именно здесь, в Бахчисарае, представлены самые значимые миниатюрные копии исторических и архитектурных памятников Крыма.Для наших юных гостей мы подготовили площадку с любимыми героями из мультфильмов, а благодаря игре света они оживут.В парке есть минизоопарк, в котором вас встретят леопарды, сервалы, рысь, верблюды, ламы, альпаки, орлы, як, пони, ослики и 7 маленьких забавных поросят и порадуют своей неугомонностью, а также козлики, павлины, курочки и прочие домашние животные и птицы!Наш адрес: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 4 (перед Ханским дворцом).Время работы парка: с 09:00 до 23:00 (май-сентябрь) с 09:00 до 20:00 (октябрь-апрель)Дети до трех лет - бесплатно.Внимание: При возникновении спорных ситуаций, когда сложно определить возраст ребенка (ребенок выглядит старше 3 или старше 13 лет), посетители должны предоставить оригинал свидетельства о рождении.Instagram: https://www.instagram.com/park_miniatur_bahchisaray/iVITRO приступает к выполнению ПЦР-тестов на коронавирус в КрымуiVITRO приступает к выполнению ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию на территории Крыма. Стоимость исследования составит 1800 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала), срок исполнения – до 3-х рабочих дней. Исследование доступно по записи для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ. Также в медицинском офисе можно приобрести «Самотест» – набор для самостоятельного тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Набор включает в себя все необходимое для самостоятельного взятия мазка из носоглотки и ротоглотки.iVITRO делает все для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и сотрудников: персонал снабжен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), регулярно проводится дезинфекция помещений, соблюдаются все рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора. ПЦР-тестирование на коронавирус выполняется только по записи в специальные часы, чтобы избежать контактов с пациентами, обратившихся в офис за другими видами исследований.Список медицинских офисов, где можно пройти исследование на выявление РНК смотрите на нашем сайте.Запись на исследования осуществляется по телефону: 8 (800) 100-66-57За 1 место – Кольцевой светодиодный осветитель XiaomiЗа 2 место – Умная настольная лампаЗа 3 место - Швабра Xiaomi Deerma Spray MopПризы предоставил интернет-магазин электроники «ПАРК».https://park-mobile.ru/Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА - КОМПАНИЯ WIN MOBILEГенеральный партнер конкурса - крымский мобильный оператор «К-телеком» (бренд Win mobile) - помогает крымскому студенчеству успешно претворять планы в жизнь, предлагая выгодные тарифы и современные технологии для комфортного и успешного обучения.В условиях дистанционного обучения стабильность связи не менее важна, чем ее качество. Наличие у оператора собственного Центра обработки данных (ЦОД) позволяет абонентам Win mobile оставаться на связи даже в форс-мажорных ситуациях. На территории крымского полуострова Win mobile построил высокотехнологичную сеть, включающую более 3000 базовых станций и сегодня основные усилия оператора направлены на продолжение строительства и модернизации сети 3G и 4G.Пожалуй, студенты - самые активные абоненты Win mobile, ведь им важно быть на связи в любое время. Поэтому в тарифную линейку оператора включены максимально комфортные тарифные планы, не только доступные по цене любому крымчанину, но и обеспечивающие возможность безграничного общения как внутри сети, так и за ее пределами.Например, тариф МегаХит предлагает безлимитный мобильный трафик для отправки фото, видео и аудиофайлов, сообщений и вызовов, совершаемых в Viber, WhatsApp, Telegram и Skype, а также в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Facebook и Instagram. Предусмотрена квота и на другие Интернет-ресурсы: в рамках ежемесячного пакета услуг на тарифе МегаХит предоставляется 15 Гб мобильного трафика, дополнительно возможно увеличение квоты трафика еще на 5 или 10 Гб.Еще один новый тариф Online создан Win mobile специально для владельцев высокотехнологичных устройств, для которых важен доступ в мобильный интернет в разных объемах. Тариф предусматривает бесплатную раздачу интернета на другие устройства, поэтому одной sim-карты активным пользователям достаточно как для развлечений, так и для работы или учебы.ПАРТНЕРЫ ФОТОКОНКУРСА \\"УЧУСЬ ДОМА\\"Парк \\"Крым в миниатюре\\"\\"Крым в миниатюре\\" - это парк, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова в масштабе 1:25.Именно здесь, в Бахчисарае, представлены самые значимые миниатюрные копии исторических и архитектурных памятников Крыма.Для наших юных гостей мы подготовили площадку с любимыми героями из мультфильмов, а благодаря игре света они оживут.В парке есть минизоопарк, в котором вас встретят леопарды, сервалы, рысь, верблюды, ламы, альпаки, орлы, як, пони, ослики и 7 маленьких забавных поросят и порадуют своей неугомонностью, а также козлики, павлины, курочки и прочие домашние животные и птицы!Наш адрес: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 4 (перед Ханским дворцом).Время работы парка: с 09:00 до 23:00 (май-сентябрь) с 09:00 до 20:00 (октябрь-апрель)Дети до трех лет - бесплатно.Внимание: При возникновении спорных ситуаций, когда сложно определить возраст ребенка (ребенок выглядит старше 3 или старше 13 лет), посетители должны предоставить оригинал свидетельства о рождении.Instagram: https://www.instagram.com/park_miniatur_bahchisaray/iVITRO приступает к выполнению ПЦР-тестов на коронавирус в КрымуiVITRO приступает к выполнению ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию на территории Крыма. Стоимость исследования составит 1800 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала), срок исполнения – до 3-х рабочих дней. Исследование доступно по записи для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ. Также в медицинском офисе можно приобрести «Самотест» – набор для самостоятельного тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Набор включает в себя все необходимое для самостоятельного взятия мазка из носоглотки и ротоглотки.iVITRO делает все для того, чтобы обеспечить безопасность пациентов и сотрудников: персонал снабжен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), регулярно проводится дезинфекция помещений, соблюдаются все рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора. ПЦР-тестирование на коронавирус выполняется только по записи в специальные часы, чтобы избежать контактов с пациентами, обратившихся в офис за другими видами исследований.Список медицинских офисов, где можно пройти исследование на выявление РНК смотрите на нашем сайте.Запись на исследования осуществляется по телефону: 8 (800) 100-66-57