Интим без обязательств: Почему крымские курорты попали в топ городов с самым «жарким» отдыхом

Перед предстоящим Днем влюбленных любители яркого отдыха решили составить рейтинг городов, где мужчинам легче всего склонить девушек к интиму без обязательств. Три крымских города оказались в топе списка. В соответствующем хит-параде издание «МК» подчеркнуло, что речь идет о женщинах, которые не прочь поразвлечься и готовы отдаться незнакомцам на ночь безвозмездно и без последующих обязательств.Возглавил список, конечно же, город невест Иваново. Где, как не здесь, искать любви? На втором месте оказался крымский поселок Коктебель. Третье досталось Пензе, а вот четвертое и пятое место почетно заняли Севастополь и Ялта.Жаркий климат и теплое море так и шепчет туристам о том, что можно расслабиться и оставить все проблемы далеко за пределами курорта. А здесь - забыться и предаться любви. Оказалось, не все так однозначно. По мнению сексолога Андрея Любарского, летом люди больше открыты к подобным развлечениям. А самые располагающие для этого места обычно располагаются в самых жарких точках полуострова.- Ялта, Коктебель и Севастополь - туристические эпицентры южного, западного и восточного Крыма. Здесь часто тусуется свободная молодежь, еще не обремененная обязательствами и ответственностью, - говорит КП-Крым сексолог. - Соответственно, когда некуда больше ехать, народ встречает в Крыму полномасштабную программу со всеми ее прелестями и развлечениями.Чаще всего недостаточно качественный сервис или приевшиеся виды курортники компенсируют разгульной ночной жизнью и пускаются во все тяжкие.- Если раньше человек путешествовал и получал эмоции и дофамин от экзотики, колорита и неизведанности, то приезжая на рутинный курорт, на котором и море холодное, путешественник пытается согреться беспорядочными сексуальными связями, - отмечает эксперт.По словам Любарского, мужчины больше женщин прибегают к подобным утехам, так как они больше зависят от секса, чем противоположный пол.- Парни, в силу физиологии, можно сказать, всеядные существа, а женщины избирательны, так как отвечают за эволюцию, - продолжает сексолог. - Это обусловлено и биологически, и социально, поэтому такой список составили именно мужчины. Но девушкам полуострова не стоит принимать это на свой счет. Возможно, именно здесь они самые красивые.Он подчеркнул, что для некоторых мужчин во время летнего отдыха жизнь может превратиться в паническую зависимость от секса.Напомним, именно Массандровский пляж в Ялте не так давно признали самым сексуальным пляжем по всей Европе. Такое почетное звание месту присвоил немецкий туристический портал Argophilia Travel News. Побережье в курортном городе похвалили за красивый вид, хорошие рестораны и очень насыщенную ночную жизнь.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИспытано на себе: Как я загорала на нудистском пляже в КрымуНужно ли отгораживать нудистов забором? Корреспондент «Комсомолки» посмотрела, как отдыхают на самом откровенном пляже в Коктебеле (подробнее)Массандровский пляж вошел в ТОП-4 самых сексуальных в ЕвропеНемецкий туристический портал похвалил Ялту за красивые виды и насыщенную ночную жизнь (подробнее)