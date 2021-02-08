Все больше крымчан приобретают жилье в ипотеку. По данным крымского банка РНКБ, в январе наступившего года было выдано в 1,7 раза больше ипотечных кредитов, чем в первый месяц 2020 года.Так, в январе текущего года крымчане взяли больше 450 кредитов на покупку жилья на общую сумму 1,25 миллиарда рублей. При этом больше трети займов было выдано по льготным госпрограммам.КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ К ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКЕВ банке напомнили, что продолжает действовать программа «Господдержка 2020», в рамках которой клиенты могут взять кредит по ставке 6,5% при покупке строящегося или готового жилья на первичном рынке.Если брать ипотеку в РНКБ, можно получить дисконт – минус 1% к ставке, если купить жилье в ЖК, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Заемщик также может получить дисконт до 2% от застройщика на первые два года ипотеки. В банке отметили, что уже заключены договора с крупнейшими региональными девелоперами на предоставление дисконта от застройщика.Дисконт в размере 0,5% могут получить клиенты, относящиеся к льготным категориям. Еще 0,5% предоставляется тем, кто вышел на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительно решения по кредиту. Скидку к ставке годовых в размере 1,2 % банк предоставляет заемщикам, которые внесли не меньше 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, или же сумма кредита составляет от 5 миллионов рублей. Все дисконты могут суммироваться.Помимо этого, в банке работает программа лояльности. Если выполнять предложенные условия, клиенты могут получить скидку до 0,6%.ОФИЦИАЛЬНО- На сегодняшний день РНКБ входит в ТОП-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов. Очень важно, что ипотека становится доступнее благодаря участию в профильных госпрограммах и гибкой системе бонусов и дисконтов,- говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - Это облегчает финансовую нагрузку на семейный бюджет и позволяет нашим клиентам приобрести собственное жилье на комфортных для них условиях.ЦИФРЫС начала 2020 года РНКБ выдал 8400 кредитов, из которых 2765 - по программе «Господдержка 2020» со льготной ставкой 6,5%. Не меньше трети заемщиков берут ипотеку по льготным госпрограммам. Две трети клиентов, которые покупают жилье на первичном рынке, пользуются условиями госпрограмм. Также в банке отметили, что чаще всего берут жилье в ипотеку женщины – это 52% от общего числа заемщиков.КСТАТИСтали популярнее дистанционные заявки на получение кредита. По данным РНКБ, больше 30% клиентов подают заявки, не заходя в офис. Это можно сделать через сайт, мобильное приложение или интернет-банк. Заемщик заполняет анкету с необходимыми данными, и в среднем в течение 10 минут банк принимает решение. В электронном виде регистрируется 90% кредитов на покупку жилья на первичном рынке.