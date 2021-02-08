Крымскую заброшенную АЭС разберут на стройматериалы до конца текущего года

Снести станцию в Щелкино решили из-за непригодности здания Фото: Людмила ЗЕМЛЯКОВА

До конца 2021 года в Крыму демонтируют остатки недостроенной в советское время атомной электростанции. Снести объект решили из-за его опасности для туристов и местного населения.

- Снести АС в Щелкино решили из-за того, что объект не пригоден для эксплуатации. Все помещения утратили свои свойства и находятся в полуразрушенном состоянии. Существует угроза обвала, может быть повреждена устойчивость здания, а это опасно для здоровья и жизни людей, которые посещают данную территорию, - рассказал начальник управления по взаимодействию с организациями сферы ведения Минстроя РК Даниил Пидаев.

Полностью разобрать недострой должны до 31 декабря текущего года. Что будет на месте демонтированной станции, пока не известно.

- Реализация проекта не требует затрат из бюджета Крыма. Демонтаж будет осуществлен силами предприятия «Центр комплексного снабжения» с привлечением юрлиц, - уточнил Пидаев.

Недострой должны разобрать до 31 декабря 2021 года Фото: Людмила ЗЕМЛЯКОВА

Работы по сносу АЭС начнутся в ближайшие несколько месяцев. Территорию оградят для безопасности населения. Кроме того, планируется установить пункты охраны, повесить монтажные сигнальные ленты и опознавательные знаки.

Остатки зданий не станут выбрасывать на свалку, их хотят использовать повторно.

- Предусмотрена переработка полученных отходов. Оприходованием строительных материалов, полученных в результате демонтажа, займется ГУП «Центр комплексного снабжения» для дальнейшей реализации, - заявил представитель Минстроя РК.

Многие крымчане недоумевали, узнав о сносе, ведь думали, что объект по сей день принадлежит украинской компании, которая выкупила его в 2005 году за 207 тысяч долларов. Однако Пидаев рассказал КП-Крым, что распоряжением Совмина РК в 2015 году объект закрепили за государственным предприятием республики. А это значит, что власти полуострова вправе распоряжаться данной территорией, как им угодно.

СПРАВКА «КП»

Во времена СССР Крым очень нуждался в собственной электроэнергии, поэтому в 1975 году на полуострове началось строительство собственной атомной электростанции. Стройку заморозили в 1989 году, после катастрофы на Чернобыльской АЭС. С тех пор объекта никто не касался, со временем стройплощадку опустошили воры, а на заброшенную станцию стали съезжаться туристы.

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