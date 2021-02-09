Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 февраля: за сутки коронавирусом заболело 120 человек

Число выздоровевших пациентов в Крыму за весь период пандемии приближается к 29 тысячам. Фото: Александра Тимощенко

В Крыму продолжают лечение 5 тысяч 44 коронавирусных пациента. По данным Министерства здравоохранения, из общего числа зараженных на амбулаторном лечении находятся 2 тысячи 959 человек, а в региональных стационарах пребывает 2 тысячи 85 человек.

За все время с начала пандемии в Крыму COVID-19 выявили у 33 тысяч 681 человека, выздоровело при этом 28 тысяч 887 человек, а умерло 826 COVID-положительных пациентов.

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В Крыму за сутки зарегистрировали 120 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 4 из которых болезнь развивалась бессимптомно.

Из общего числа инфицированных в больницу самостоятельно, почувствовав себя хуже, обратилось 93 человек. Еще 27 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

В региональных лабораториях за сутки провели 538 тестов на коронавирус.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

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