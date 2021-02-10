В Крыму продолжают лечение 4 тысячи 816 коронавирусных пациента. По данным Министерства здравоохранения, из общего числа зараженных на амбулаторном лечении находятся 2 тысячи 841 человек, а в региональных стационарах пребывает 1 тысяча 975 человек.За все время с начала пандемии в Крыму COVID-19 выявили у 33 тысяч 828 человек, выздоровело при этом 29 тысяч 198 человек, а умерло 832 COVID-положительных пациента.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за сутки зарегистрировали 147 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в 14 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных в больницу самостоятельно, почувствовав себя хуже, обратилось 93 человек. Еще 52 нашли среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.В региональных лабораториях за сутки провели 3 тысячи 200 тестов на коронавирус.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на утро 10 февраля выявили 89 новых случая заражения COVID-19.- 90 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 52 до 82 лет, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50