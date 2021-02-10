«Комсомолка» открывает голосование к фотоконкурсу «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2021»

Голосование на претендентов в каждой номинации на сайте «Комсомолки» закончится 20 февраля.

Крымская «Комсомолка» открывает голосование за участников ежегодного фотоконкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2021», посвященному Дню защитника Отечества.

Редакция отобрала списки участников конкурса в восьми номинациях:

- Артисты

- Бизнесмены и управленцы

- Врачи

- Мэры

- Повара, бармены и бариста

- Преподаватели

- Силовики

- Спортсмены

Голосование на претендентов в каждой номинации на сайте «Комсомолки» пройдет до 20 февраля. Победителей определят читатели Комсомольской правды-Крым: победит тот кандидат, который наберет наибольшее число голосов.

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Итоги конкурса «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма-2021» будут опубликованы 27 февраля.

ВНИМАНИЕ!

Все победители получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки.

Yamaguchi

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФОТОКОНКУРСА - КОМПАНИЯ YAMAGUCHI

Успешные, мужественные представители сильного пола непременно должны следить за здоровьем и поддерживать физическую форму, чтобы быть уверенными в себе. Ну а после тяжелого трудового дня мужчинам необходим релакс, чтобы восстановить силы для будущих свершений.

Помочь в этом мужчинам может продукция компании Yamaguchi - ведущий поставщик массажного оборудования и товаров для домашнего фитнеса в Крыму. #ЯМогучий

Компания предлагает физическим лицам и медицинским компаниям широкий спектр продукции: многофункциональные массажные кресла, ультратонкие беговые дорожки, тренажеры для тела, массажные столы, оборудование для массажных кабинетов, а также массажное оборудование.

Массажное кресло YAMAGUCHI

Уникальные массажные кресла нового поколения – гордость компании Yamaguchi. Технология кресел Yamaguchi позволяет всего за несколько минут осуществить расслабляющий массаж всего тела, благотворно воздействуя на все системы организма.

Настоящему мужественному мужчине – инновационное массажное кресло от Yamaguchi! #ЯМогучий.

КОНТАКТЫ

Официальный сайт: https://www.yamaguchi.ru

Instagram: https://www.yamaguchi.ru

Адреса САЛОНОВ Yamaguchi в Крыму и Севастополе:

Симферополь

ТРЦ «Меганом», новое крыло (Евпаторийское шоссе, дом 8)

ТЦ «Sneha City» (ул. Генерала Васильева, дом 43)

ТЦ «Южная Галерея» (ул. Киевская, дом 189)

Международный аэропорт «Симферополь» (зона выхода в город)

Севастополь

ТЦ «Sea Mall» (ул. Генерала Острякова, дом 260)

ТЦ «Novus» (ул. Вакуленчука, дом 20)

Мебельный центр «Капитан» (ул. Руднева, дом 38)

ЮБК

Санаторно-курортный комплекс «Мрия Резорт & СПА

Автоцентр «БН-Моторс» в Симферополе.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА – АВТОЦЕНТР «БН-МОТОРС»

С октября 2020 года в Симферополе открылся крупный многофункциональный автоцентр «БН-Моторс».

Автоцентр «БН-Моторс» предоставляет сразу несколько услуг:

- прокат новых автомобилей по доступным ценам для путешествия в любую точку Крыма

- продажа, выкуп и обмен авто с пробегом по выгодным условиям

- продажа запчастей

Группа компаний «БН-Моторс» работает в сфере автобизнеса более 20 лет. ГК представлена в центральном регионе РФ в Брянской, Калужской, Орловской областях как официальный дилер Renault, KIA и LADA. Кроме того, «БН-Моторс» известен за счёт собственных брендов: «Авто с пробегом», «BN Прокат Авто» и «G.A.P (Good Auto Parts)».

Основатель и руководитель «БН-Моторс» - Алексей Геннадьевич Подщеколдин. В планах руководителя – придать мощный импульс развития автомобильному рынку Крыма. Для этого компания намерена использовать свой многолетний опыт работы на рынке РФ и высокий профессионализм сотрудников.

Группе компаний «БН-Моторс» по силам вывести автомобильный сервис и аренду авто в Крыму на новый уровень

Группе компаний «БН-Моторс» по силам вывести автомобильный сервис и аренду авто в Крыму на новый уровень, а это в свою очередь увеличит туристическую привлекательность полуострова, привлечет в регион инвестиции и создаст сотни рабочих мест.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА!

Для местных жителей стоимость аренды автомобиля составляет от 700 руб/сутки. Все авто 2020 года застрахованы КАСКО и ОСАГО!

КОНТАКТЫ в Крыму:

Сайт: https://bnrent-krym.ru

Телефон: +7 (978) 661 44 08

Адрес: Симферопольский район, с. Мирное, ул. Евпаторийская, д. 61а

Акционерное общество «ГЕНБАНК»

ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА - Акционерное общество «ГЕНБАНК»

Акционерное общество «ГЕНБАНК» работает на финансовом рынке России с 1993 года. Входит в ТОП-150 по активам среди всех российских банков. В Республике Крым более 60 отделении финансового учреждения, также Банк имеет свои подразделения в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Его клиенты – коммерческие предприятия, торговые компании, российские финансовые институты, а также частные лица.

АО «ГЕНБАНК» включен в реестр банков, входящих в систему обязательного страхования вкладов физических лиц, является членом Ассоциации банков России. Банк осуществляет комплексное обслуживание как физических, так и юридических лиц.

Одна из самых востребованных услуг – программа «Рефинансирование». Это целевои заи м на погашение кредитов других банков на более выгодных или удобных условиях. Сумма может составлять от 30 000 до 2 000 000, срок погашения – от 6 до 60 месяцев при ставке от 9,9%. При этом у клиента появляется возможность распоряжаться собственностью, освободив ее из залога. По этои программе можно рефинансировать до пяти кредитов! Если Вы задумались над тем, как получить лучшую процентную ставку, продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату по Вашему кредиту, то рефинансирование решит эти вопросы.

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Актуальная информация о программах «Генбанка»:

Сайт: https://www.genbank.ru/chasnym-litsam/ipoteka?from=global-nav-bar

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