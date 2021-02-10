Крыммедстрах: На профилактику болезней сердца не нужно тратить деньги

Ответственное отношение к своему здоровью поможет не пропустить первые признаки заболевания.

По официальным данным, ежегодно в России около половины от общего количества смертельных случаев связаны с болезнями сердечно-сосудистой системы. Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых, к сожалению, сегодня знают еще не все. Артериальная гипертензия в последнее время среди взрослого населения встречается очень часто.

Факторы риска

Среди сердечно-сосудистых заболеваний множество тех, что угрожают не только здоровью, но и жизни. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, гипертония, аритмия. Эти болезни стали весьма распространенными у пациентов российских поликлиник.

Виной всему - современный образ жизни, отсутствие адекватных физических нагрузок, правильного питания.

В числе факторов риска, которые повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, также находятся курение, избыточный вес и стрессы.

Меры профилактики

Даже при генетической склонности к развитию сердечно-сосудистых заболеваний их можно предупредить! Для этого необходимо соблюдать меры профилактики.

Здоровый образ жизни в сочетании с профилактическими мероприятиями позволят вашему сердцу работать без сбоев

Осмотры для выявления заболеваний сердца

- Чтобы отследить состояние своего здоровья и склонность организма к заболеваниям сердца, не нужно тратить деньги. Застрахованные в системе обязательного медицинского страхования могут обследоваться совершенно бесплатно, - говорит генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах» Елена Сидорова. Профилактические мероприятия позволяют многим выявить предрасположенность к болезням сердечно-сосудистой системы. А по завершении профилактического осмотра или диспансеризации врач обязательно даст дальнейшие рекомендации и при необходимости назначит лечение.

Ответственное отношение к своему здоровью поможет не пропустить первые признаки заболевания. Здоровый образ жизни в сочетании с профилактическими мероприятиями позволят вашему сердцу работать без сбоев, добавила Елена Сидорова.

Относитесь ли вы к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний?

Чтобы определить, относитесь ли вы к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, предлагаем вам ответить на следующие вопросы.

Три утвердительных ответа на любые из вопросов - вы относитесь к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний и вам необходимо пройти диспансеризацию или профилактический осмотр;

Пять утвердительных ответов - в ближайшее время вам необходимо обратиться к врачу для более углубленного обследования. Итак:

1. Ваш возраст 40 лет и старше (мужчины), 50 лет и старше (женщины)?

2. Есть ли у ваших родственников следующие заболевания (или одно из них): артериальная гипертензия, ранний атеросклероз, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульты, сахарный диабет?

3. Вы курите?

4. Вы не придерживаетесь правильного питания?

5. У Вас имеется избыточный вес (окружность талии у женщин более 88 см, у мужчин более 102 см)?

6. Вы редко занимаетесь физкультурой?

7. У вас были случаи повышенного артериального давления (выше 130/80)?

8. У вас повышен уровень холестерина в крови (выше 5,0 ммоль/л)?

9. У вас повышен уровень сахара в крови (выше 5,6 ммоль/л в капиллярной крови, выше 6,1 ммоль/л в венозной крови) или есть диагноз сахарный диабет?

10. Вы испытываете стрессы на работе, дома?

Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение необходимо, чтобы следить за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проводить для них регулярный медицинский осмотр, направлять при необходимости на лечение. Врач должен информировать таких пациентов о порядке диспансерного наблюдения, даже проводить диспансерный п