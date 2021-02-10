Крыммедстрах: На профилактику болезней сердца не нужно тратить деньги

Ответственное отношение к своему здоровью поможет не пропустить первые признаки заболевания.
По официальным данным, ежегодно в России около половины от общего количества смертельных случаев связаны с болезнями сердечно-сосудистой системы. Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых, к сожалению, сегодня знают еще не все. Артериальная гипертензия в последнее время среди взрослого населения встречается очень часто.
Факторы риска
Среди сердечно-сосудистых заболеваний множество тех, что угрожают не только здоровью, но и жизни. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, гипертония, аритмия. Эти болезни стали весьма распространенными у пациентов российских поликлиник.
Виной всему - современный образ жизни, отсутствие адекватных физических нагрузок, правильного питания.
В числе факторов риска, которые повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, также находятся курение, избыточный вес и стрессы.
Меры профилактики
Даже при генетической склонности к развитию сердечно-сосудистых заболеваний их можно предупредить! Для этого необходимо соблюдать меры профилактики.
Здоровый образ жизни в сочетании с профилактическими мероприятиями позволят вашему сердцу работать без сбоев
Осмотры для выявления заболеваний сердца
- Чтобы отследить состояние своего здоровья и склонность организма к заболеваниям сердца, не нужно тратить деньги. Застрахованные в системе обязательного медицинского страхования могут обследоваться совершенно бесплатно, - говорит генеральный директор ООО «СМК «Крыммедстрах» Елена Сидорова. Профилактические мероприятия позволяют многим выявить предрасположенность к болезням сердечно-сосудистой системы. А по завершении профилактического осмотра или диспансеризации врач обязательно даст дальнейшие рекомендации и при необходимости назначит лечение.
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не пропустить первые признаки заболевания. Здоровый образ жизни в сочетании с профилактическими мероприятиями позволят вашему сердцу работать без сбоев, добавила Елена Сидорова.
Относитесь ли вы к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний?
Чтобы определить, относитесь ли вы к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний, предлагаем вам ответить на следующие вопросы.
Три утвердительных ответа на любые из вопросов - вы относитесь к группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний и вам необходимо пройти диспансеризацию или профилактический осмотр;
Пять утвердительных ответов - в ближайшее время вам необходимо обратиться к врачу для более углубленного обследования. Итак:
1. Ваш возраст 40 лет и старше (мужчины), 50 лет и старше (женщины)?
2. Есть ли у ваших родственников следующие заболевания (или одно из них): артериальная гипертензия, ранний атеросклероз, стенокардия, инфаркт миокарда, инсульты, сахарный диабет?
3. Вы курите?
4. Вы не придерживаетесь правильного питания?
5. У Вас имеется избыточный вес (окружность талии у женщин более 88 см, у мужчин более 102 см)?
6. Вы редко занимаетесь физкультурой?
7. У вас были случаи повышенного артериального давления (выше 130/80)?
8. У вас повышен уровень холестерина в крови (выше 5,0 ммоль/л)?
9. У вас повышен уровень сахара в крови (выше 5,6 ммоль/л в капиллярной крови, выше 6,1 ммоль/л в венозной крови) или есть диагноз сахарный диабет?
10. Вы испытываете стрессы на работе, дома?
Диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение необходимо, чтобы следить за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проводить для них регулярный медицинский осмотр, направлять при необходимости на лечение. Врач должен информировать таких пациентов о порядке диспансерного наблюдения, даже проводить диспансерный п