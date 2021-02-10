Федеральная служба безопасности рассекретила новые архивные документы о массовых убийствах жителей Крыма в концлагере «Красный» во время Великой Отечественной войны. Один из самых важных документов - копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против Пауля Цаппа, оберштурмбаннфюрера СС, начальника нескольких зондеркоманд.Как сообщил заместитель главы парламента республики Владимир Бобков, именно Цапп принимал участие в уничтожении населения полуострова. В 1967 году его повторно арестовали в ФРГ и приговорили к пожизненному заключению. Он причастен к смерти почти 13,5 тысячи человек.Тем не менее, на свободу Цапп вышел уже в 1986 году и прожил до 94 лет.- Это уголовное дело в 1970-х годах стало настоящим детонатором, после которого начался массовый сбор информации для будущих судебных процессов против нацистских преступников. Случайная находка стала большим политическим процессом, который затем перерос в международный диалог и первый военный трибунал, - говорит Бобков.В рассекреченных документах также есть протоколы допросов свидетелей массовых казней советских граждан в концлагере «Красный». В архивах обнаружены свидетельства переводчиков, которые состояли на службе у фашистской Германии.- Документы, связанные с историей функционирования концлагеря, переданы руководству Центрального музея Тавриды. Эти свидетельства позволят раскрыть неизвестные раньше факты массовых убийств нацистами мирного населения в Крыму, - отмечает вице-спикер парламента РК.По его словам, во многих документах, например, фотографиях и подписях к ним, могут содержаться неточности. И чтобы следователи обратили на это внимание, им будут помогать эксперты-историки.- Только в таком тандеме мы сможем двигаться вперед и избегать досадных ошибок, - заключил Владимир Бобков.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пеплом от сожженных тел удобряли землю»: Из рассекреченного допроса выжившей узницы концлагеря в совхозе «Красный»«Комсомолка» продолжает публиковать выдержки из недавно рассекреченных документов из архива ФСБ (подробнее)