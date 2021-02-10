В Крыму продолжает расширяться сеть офисов нового поколения банка РНКБ – там нет компьютеров и терминалов, а совершить все необходимые операции помогают сотрудники банка с помощью мобильного приложения, установленного на смартфоне. Такие офисы называют «цифровыми». Три новых отделения появилось в Керчи и Евпатории.В настоящий момент в Крыму открыто уже семь отделений банка нового поколения. Два есть в Симферополе, они работают по адресам: улица Севастопольская, 30/7 и проспекте Кирова/ ул. Набережная им. 60-летия СССР, 56/37. Два офиса функционирует в Севастополе (ул. Ленина, 33; ул. Генерала Петрова, 1), еще два открыто в Керчи (ул. Орджоникидзе, 36/11; ул. Войкова, 23/35). Кроме того, цифровой офис появился в Евпатории по адресу проспект Ленина, 51/50. В ближайшее время банк откроет еще три подобных отделения.В банке отмечают, что клиенты могут в комфортной обстановке получить широкий спектр финансовых услуг, используя смартфон и бесплатный wi-fi. Посетитель офиса открывает мобильное приложение, выбирает там необходимую опцию и, например, оплачивает коммунальные услуги, подает заявку на кредит или открывает вклад. В свою очередь, сотрудники банка предоставляют информацию о возможностях приложения и помогают совершить нужную операцию.В РНКБ подчеркивают, что финансовая операция, совершенная в мобильном приложении ничем не отличается от той, что совершают клиенты обычного отделения банка. Все электронные документы по услугам, полученным дистанционно, хранятся в приложении, и пользователь может их открыть в любое время. Чеки о выполнении операций можно отправить на доверенный адрес электронной почты. Кроме того, квитанции с отметкой банка об исполнении платежа можно отправить любому получателю прямо из мобильного приложения.КОМПЕТЕНТНО- Помимо цифровых офисов, для удобства клиентов мы открываем в классических отделениях зоны цифрового обслуживания, где администраторы помогают клиентам совершать необходимые платежи и другие банковские операции с помощью смартфона, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Ведь за большинством банковских услуг уже давно не надо приходить в офис, и наша задача - научить наших клиентов правильно использовать мобильное приложение и все его возможности. До конца 2021 года мы планируем открыть около сотни «цифровых зон» в наших отделениях.