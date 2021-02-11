Симферопольцы хотят вернуть на площадь имени Ленина исторический фонтан, который ранее стоял там почти 100 лет. О своем желании горожане сообщили во время опроса. Сотрудники симферопольской администрации собирали информацию, чтобы в будущем учесть все пожелания при благоустройстве столицы Крыма.- Симферопольцы говорят, что главная площадь города недостаточно комфортна, пуста и не озеленена. Большинство людей выступили с предложением восстановить городской фонтан на его историческом месте, - отметили в администрации.Жители столицы явно дали понять, что устали от разнообразных инсталляций, дешевых лавочек и ограждений.И правда, мало кто знает, что так называемый Базарный фонтан в центре города, построенный в 1865 году, стоял там не просто для красоты. Ежедневно к нему сходились сотни людей, чтобы набрать питьевой воды.Дело в том, что ранее фонтанами называли сооружения, которые имели один или несколько бассейнов. В них стекала чистая, питьевая вода. Она поступала из природного источника по трубам к фонтану.В то время на главной площади симферопольцы подолгу стояли в очереди с ведрами и различными емкостями, чтобы набирать воду. Уникальное архитектурное творение в центре города просуществовало 93 года. В 1958 году его разобрали, а площадь расширили за счет сноса молокозавода. На месте фонтана появился памятник Ленину.По всему Крыму в середине 19 века было расположено 9 подобных функционирующих фонтанов. До наших дней, к сожалению, сохранился только один - грека Савопуло. Он находится около набережной реки Салгир.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50