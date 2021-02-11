Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 февраля: плюс 149 заболевших за сутки

С начала пандемии в республике выявили 33977 больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2606 человек, в стационарах находится 1924 человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии в республике выявили 33977 больных коронавирусом, выписали с выздоровлением 29 613 человек. Скончались за весь период от ковида 839 человек, из них семь – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные министерства здравоохранения РК

В Крыму за 10 февраля зарегистрировали 149 случаев коронавируса, в том числе 23 – с бессимптомным течением болезни. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 104 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 42 – ранее контактировали с зараженными. Еще три зараженных прибыли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма исследовали на коронавирус 5435 человек. Выздоровели после перенесенного коронавируса за сутки 415 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус за сутки подтвердили у 86 человек. Об этом сообщается на сайте федерального штаба по коронавирусу. С начала пандемии в городе зафиксировали 10 740 человек с коронавирусом, из них 9 579 человек уже выздоровели.

Скончались за сутки четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число летальных случаев в городе-герое – 433.

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