В Симферополе разгорелся скандал: в администрации города возмутились, что половина установленных в столице электросамокатов, которые можно брать на прокат, размещены незаконно. Якобы коммерсант из Краснодара поставил их около дорожных ограждений без согласования с властями. Пока чиновники вынесли уже 11 постановлений, чтобы убрать с улиц 35 самокатов. 25 из них уже конфисковали и отправили на спецхранение.КОМУ ЗАКОН НЕ ПИСАНЭлектросамокаты фирмы из Краснодара не имеют стационарной стойки, в отличии от других. Они просто привязаны жгутами к муниципальному дорожному ограждению. Власти возмущены наглостью материковой фирмы и опасаются, что такое соседство может навредить городской собственности.- В Симферополе сегодня есть две фирмы, которые сдают в аренду электросамокаты. Одни стоят вполне законно, а их владелец платит за свой бизнес деньги в муниципальный бюджет. Другая организация приехала сюда и решила сделать по-своему. Раскидали самокаты по городу и нелегально ведут бизнес. Убрать их быстро мы не можем. По каждой точке постановление о демонтаже принимается отдельно, - объясняет КП-Крым начальник управления информационной политики столичной администрации Андрей Черниченко.Но если если частник пожелает работать в рамках закона, то он может обратиться в управление торговли. Тогда ему предложат определенные места для ведения бизнеса.- Это длительный процесс, но работать нужно легально и выдерживать процедуру согласования, - подчеркивает Черниченко.«ТОЛЬКО С ВАМИ ДОГОВОРИТЬСЯ НЕ МОЖЕМ»А вот представитель краснодарской фирмы по аренде самокатов Виктор Зинченко утверждает, что попытки договорится с администрацией Симферополя были, но власти отвергли эти предложения.- Мы обращались в симферопольскую администрацию еще в сентябре прошлого года, вели долгие переговоры. Даже предложили установить собственные бесплатные велопарковки, чтобы передать их на баланс города. Мы хотели участвовать в создании городских велодорожек за наш счет и заключить договор на муниципально-частное партнерство, по которому отчисляли бы средства в бюджет города, - говорит Зинченко.И, по его словам, сперва власти проявили заинтересованность, но теперь просят установить только стационарные точки. Согласиться на такие условия предприниматель не может, ведь основа модели его бизнеса не предполагает специальных станций.- Этот сервис развит на материке, и там никаких проблем с администрацией нет. Мы сотрудничаем с городами. Сервис подразумевает под собой самокаты и велосипеды на специальных площадках, а не в стационарных установках. Принцип такой - человек взял самокат, покатался, поставил в любой точке города. Организация успешно работает в Волгограде, Москве, Краснодаре, Казани, Новороссийске, Севастополе, но с Симферополем пока небольшие заминки, - продолжает коммерсант.Диалог бизнеса и власти идет безрезультатно уже полгода.- Нас почему-то называют теневиками, нелегалами, но мы проводим платежи только по безналу, привязываясь к банковской карте. На каждый платеж на электронную почту присылается онлайн-чек, мы создаем рабочие места и платим налоги. Мы априори не можем быть неофициальной организацией, - подчеркивает Зинченко.Его фирма хотела поставить в Симферополе около 500 электросамокатов. Пока в городе можно найти только 150 единиц, остальные забрали на городской склад и не возвращают владельцу.ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИМежду тем, в Министерстве транспорта Крыма считают, что свободная езда на электросамокатах недопустима. Эти средства передвижения приравнивают к полноценному транспорту, который запросто может стать причиной ДТП.Чтобы этого не случалось, для них нужно создать соответствующую инфраструктуру. Ездить люди должны по специально отведенным полосам, вдоль которых обязательно нужно разместить знаки. Но пока этот вопрос не стоит в планах властей.А вот и еще одна сторона медали - сомнительная защищенность персональных данных тех, кто решил арендовать электросамокат. Для этого клиент должен установить приложение на свой смартфон, ввести номер телефона и подтвердить его кодом из смс. Далее необходимо ввести номер своей банковской карты. И если на стационарных площадках приложение просит только эти данные, то приложение краснодарской компании запрашивает еще CVV код и срок действия карты. Также человек должен принять все условия договора, которые автоматически разрешают компании пользоваться персональными данными клиентами.Конечно не факт, что кто-то вас обворует, но украсть ваши данные у подобных компаний мошенники могут запросто.ДЕНЕЖКИ:Цены на прокат электросамокатов в Симферополе не особо отличаются. Организация стационарных средств передвижения просит 30 рублей за первые 10 минут и 3 рубля за каждую последующую минуту. В итоге час обойдется в 180 рублей.Компания с нестационарными самокатами предлагает активировать их «коня» за 30 рублей, каждая минута стоит 3 рубля. В итоге час поездки вместе со стоимостью активации выльется в 210 рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50