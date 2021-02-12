14 февраля - всего лишь еще один день, когда можно напомнить о любви не только своей второй половинке, но и просто близким людям - родителям, детям, друзьям или коллегам. «Комсомолка» сделала подборку приятных подарков для тех, кто до сих пор ломает голову над презентом ко Дню всех влюбленных.ЦВЕТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТХочешь - розы, хочешь - тюльпаны, даже букетики из подснежников уже легко найти на флористических лавках. Можно выбрать готовый букет, а можно собрать уникальную, авторскую композицию. Но стоить она, конечно, будет дороже.Хорошей и более практичной альтернативой обычных цветов станет вкусный букет. За 1 тысячу рублей можно найти оригинальные композиции из фруктов, шоколадок или натуральных сладостей. И выглядит красиво, и выбрасывать не придется.Красивый букет цветов обойдется в сумму от 500 до 2000 рублей. Сладкий букет - чуть более дорогой вариант, так как часто их делают на заказ и в ограниченном количестве. Цены на них начинаются от 1500 рублей.ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕКВсе, что блестит и хорошо смотрится на запястье, - тоже отлично подойдет. Но совсем не обязательно выкладывать кругленькую сумму в золотые кулоны или кольца с бриллиантами, можно подарить и красивую бижутерию.Серьги, кулоны и кольца есть во многих магазинах. Их можно встретить даже в подземных переходах. А если хочется подарить что-то эксклюзивное - в инстаграм-магазинах очень разнообразный выбор. Но вот цены иногда кусаются.Средняя стоимость такого сюрприза варьируется от 200 до 6000 рублей.МИЛЫЕ НОСКИ И ПИЖАМЫОтличным подарком на День влюбленных станут милые парные пижамы. Добавить оригинальности можно с помощью принтов - совместных фотографий, любимых героев из фильмов или надписей. В этот день девушкам можно подарить набор носков самых разных цветов и с любыми рисунками. Лучше всего подойдут наборы розового цвета с однотонными рисунками сердец или с милыми надписями.КРУЖЕВНОЕ БЕЛЬЕОтличным подарком для возлюбленной в День влюбленных станет комплект нижнего белья. Выбрать его можно на любой вкус - дерзкий, нежный или невесомый. Чтобы не прогадать с размером, лучше заранее подсмотреть, какой носит ваша вторая половинка. Этот вариант подарка не из бюджетных, но будет приятным не только для нее, но и для вас. Хороший комплект красивого и качественного белья обойдется в 3-6 тысяч рублей.ДЕНЬ ДЛЯ ДВОИХВ 2021 году 14 февраля выпадает на воскресенье, поэтому этот день можно смело посвятить только двоим. Отправиться в другой город, арендовать номер на берегу моря или провести целый день в SPA-отеле.Суточная путевка для двоих в хорошем номере с видом на море обойдется в среднем в 5600 рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50