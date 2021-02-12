Винодельня «Золотая Балка» проведет традиционный праздник Трифон Зарезан

В программе Трифона Зарезана - выбор короля, освящение лозы и ее обрезка, конкурсы, награждение, танцы и угощение.

Севастопольское винодельческое предприятие «Золотая Балка» проведет свой ежегодный праздник Святой Трифон.

Мероприятие пройдет 15 февраля на винограднике напротив Шампанерии.

Святой Трифон - покровитель виноградарей и главный герои предвесеннего славянского праздника.

По традиции в этот день принято обрезать лозу, чтобы виноград давал большой урожай, а также окроплять лозу святой водой и вином с этого виноградника. Этот обычай и дал название празднику: в наше время никого не режут, кровавых жертв ради плодородия и благополучия не приносят.

- В программе Трифона Зарезана выбор короля, освящение лозы и ее обрезка, конкурсы, награждение, танцы и угощение, - сообщают организаторы.

Праздник появился еще в древности, когда на территории Болгарии жили фракийцы, почитавшие Диониса, бога вина и виноделия. Когда в седьмом веке на эти земли пришли предки современных болгар, они с удовольствием переняли традиции, связанные с виноделием. Как это часто бывает, языческие праздники никуда не исчезли с принятием христианства, а только видоизменились.