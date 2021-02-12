По состоянию на 12 февраля в Республике Крым зарегистрировано 34 тысячи 118 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровевших за весь период наблюдения 29 тысяч 765 человек.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за 12 февраля зарегистрировали 141 случай коронавируса, в том числе 20 – с бессимптомным течением болезни. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 180 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.За сутки лаборатории Крыма исследовали на коронавирус 5 тысяч 902 человека. Выписаны с выздоровлением за сутки 152 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе за сутки выявили 81 новый случай заболевания COVID-19. Умерли четверо пациентов, с выздоровлением выписаны 109.В стационарах на лечении 364 пациентов с COVID-19, в отделениях для лечения легких форм – 51 человек. Под наблюдением находится 803 контактных с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.Всего с начала периода наблюдений новая коронавирусная инфекция выявлена у 10 тысяч 821 человека. Выздоровели 9 тысяч 688 человек, 437 умерли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50