В последний месяц в Крыму слишком часто меняется погода. За сутки ясное небо могут затянуть дождевые тучи, а температура воздуха скачет от +15 до -5. Метеорологи отмечают, что подобные явления редкие, но не аномальные. Врачи же просят отнестись к резкой смене погоды серьезно, ведь она может стать причиной инфаркта или инсульта.ВТОРГСЯ АРКТИЧЕСКИЙ ВЕТЕРНачальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала КП-Крым, что еще вчера днем в регионе был теплый воздух из Средиземноморья, а вот днем на полуостров уже вторгся арктический воздух.- На самом деле в такой погоде нет никакой аномалии. Она меняется резко не только у нас, но и на всей территории Европы. Сегодня к нам вторгся арктический воздух, поэтому резко понижается температура воздуха. Подобные периоды происходят каждый год. Не каждую неделю, конечно, но часто. Все зависит от атмосферной циркуляции, погода определяется циклонами и антициклонами. Над Крымом сейчас находится циклон, поэтому наблюдается неустойчивый характер погоды, - отметила метеоролог.Кроме похолодания в республике пройдет дождь, переходящий в снег, ожидается отложение мокрого снега, гололедица, гололед, усилится северо-западный ветер до штормовых значений.ПОГОДА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИНФАРКТВрач-кардиолог из симферопольской больницы им. Семашко Сергей Дербин объяснил, что погода сильно влияет на людей с хроническими заболевание, на здоровых людях она практически никак не отражается.- Когда резко понижается температура воздуха, снижается атмосферное давление, идут дожди и снегопады, у людей с хроническими заболеваниями резко повышается давление. Это дает осложнения в виде проблем с сердцем и мозговыми артериями, что может вызывать инфаркт или инсульт, - сообщил кардиолог.Чтобы предотвратить ухудшение состояния медик рекомендует регулярно наблюдаться у врачей и выполнять их рекомендации, чтобы добиться стабильного давления. Это минимизирует воздействие погоды. Если возникают выраженные жалобы - нужно срочно вызывать скорую помощь.- Но есть еще такое понятие, как психосоматика. Уже доказано, что люди, которые читают прогнозы погоды, в 40% случаев плохо себя чувствуют. На самом же деле просто изначально себя программируют на плохой исход. Но есть и прослойка метеозависимых людей, которые действительно плохо себя чувствуют при резком изменении погоды, однако если человек ничем не болеет - это не опасно, - добавил Дербин.Внимательно к погоде нужно относиться людям, которые имеют сахарный диабет, артериальную гипертензию, повышенный уровень холестерина в крови и ишемическую болезнь сердца.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Крыму: 12 февраля снег, метель, гололедица и очень сильный северо-западный ветер до 30 м/с«КП» рассказывает о погоде в Крыму на 12 февраля (подробнее)Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживается вылет и прибытие трех самолетовВ Крыму 12 февраля ожидается сильный дождь, снег и ветер (подробнее)