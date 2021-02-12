С 1 июля 2020 года у крымчан появилась возможность легально работать на себя и платить меньше налогов - на территории Крыма ввели режим «Налог на профессиональный доход». То есть можно открыть собственное дело и регистрировать доходы, не открывая ИП. Для этого нужно стать самозанятым.Этот статус могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они зарабатывают только благодаря своей деятельности. Это репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. Самозанятые платят налог в размере 4%, если работают с физлицами, и 6%, если работу оплачивают компании. Годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.Оформить статус самозанятого достаточно просто - для этого не нужно ходить в налоговую. Достаточно завести карту РНКБ банка и скачать мобильное приложение. Недавно был открыт новый сервис «Самозанятый», позволяющий зарегистрироваться самозанятым и вести бизнес онлайн. Итак, чтобы получить новый статус, нужно зайти в раздел «Профиль» в правом верхнем углу главной страницы мобильного приложения и нажать кнопку «Самозанятый», далее нажать кнопку «Стать самозанятым». Затем будут появляться подсказки, которые упростят регистрацию. Весь процесс займет примерно несколько минут.ПОЧЕМУ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ УДОБНА?Сервис «Самозанятый» был разработан банком совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), поэтому информация о том, что физлицо стало самозанятым, автоматически попадает в базу ведомства. Кроме того, клиенты банка могут принимать оплату за свои товары и услуги, а при необходимости отправлять чеки клиентам. Налоги на доходы будут оплачиваться корректно, поскольку сумму профессионального дохода банк тоже передает в ФНС.Кроме того, самозанятый в любой момент может аннулировать свой статус в приложении, если эта деятельность перестанет быть актуальной.Регистрация в новом статусе позволяет открыто рекламировать свое дело, работать с заказчиками без заключения дополнительных договоров, а также проводить все финансовые операции дистанционно, в мобильном приложении.МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЕСЛИ СТАТУС САМОЗАНЯТОГО УЖЕ ЕСТЬ?Если клиент банка уже зарегистрировался как самозанятый и хочет вести деятельность дистанционно, используя мобильное приложение РНКБ, можно внести свои данные, нажав кнопку «Самозанятый» в «Профиле» клиента в правом верхнем углу главной страницы, далее «Уже самозанятый». После того, как банк получит от вас право на управление налоговым режимом, проверит и одобрит введенную информацию, сервис будет полноценно работать.