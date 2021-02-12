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Общество

«Шел к ней три километра по морозу, а она меня отшила»: Топ самых неудачных свиданий у мужчин

В канун Дня всех влюбленных «Комсомолка» публикует курьезные истории из жизни крымчан
Елена ЛЕЛЮК
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