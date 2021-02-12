«Шел к ней три километра по морозу, а она меня отшила»: Топ самых неудачных свиданий у мужчин

Всем нам хочется такую любовь, как показывают в фильмах. Чтобы девушки были пунктуальны и элегантны, а мужчины внимательны и романтичны. Но в жизни все не так ванильно. О смешных, неудачных и курьезных свиданиях в честь Дня всех влюбленных КП-Крым рассказали представители сильного пола.ТРИ КИЛОМЕТРА ПО МОРОЗУ С ТЮЛЬПАНАМИДля симферопольца Михаила Балконского юношеское романтичное приключение закончилось бессовестным игнором со стороны его избранницы.- Дело было в школьные времена. Друг собрался на свидание к девушке, которая решила познакомить свою подругу со мной. Я согласился на встречу без колебаний. Зима тогда выдалась морозной. Но мы, прихватив цветы, погнали на крыльях любви сквозь ветер и метель. Пройдя 3 километра наконец-то дошли до дома любимой друга, у нее как раз гостила подруга. Девчонки вышли к нам ровно на 5 минут, забрали цветы и умчались в теплый дом. Мы же остались на улице без теплого приема и желанных объятий, - смеясь вспоминает мужчина.ВОЗОМНИЛ СЕБЯ ЕСЕНИНЫМА вот крымчанин Олег Нагорный давно понял, что ходить на двойное свидание с другом точно не вариант: - Двоюродный брат заочно свел меня с девушкой. Созвонились, вроде все нормально, обменялись фотками в «аське», настроились на свидание. Но девушке страшно было идти одной - позвала подругу. Мне соответственно нужен был «второй пилот». Выбор пал на университетского знакомого из параллельной группы.Я с ним был не слишком знаком, но парень производил положительное впечатление. Мы пришли на встречу, сначала все шло гладко, но со временем, чересчур расслабившись, приятель вошел во вкус, стал размахивать руками, падать на колени и громко читать стихи. К такому романтическому напору девушки оказались не готовы и быстро удалились, даже не выдумав какой-нибудь банальной причины. Зато приятель стал настоящей «звездой» кафе и в конце вечера ушел в обнимку с другой подружкой. Я же остался ни с чем.СПЯЩАЯ КРАСАВИЦАДругой житель полуострова Константин Жуков вспоминает, как долго он готовился к свиданию, которое закончилось лишь долгим ожиданием под дождем: - Звонит мне девушка и говорит - приезжай ко мне. Я бегу в магазин, покупаю цветы, игристое, заказывают такси, еду. Подхожу к подъезду - звоню в домофон - никто не отвечает, звоню на телефон - тишина. Тем временем на улице начался настоящий ливень.Так как она живет на первом этаже, решил постучать в окно, но не смог добраться к нему из-за металлической решетки. Так я прождал под дождем с цветами полтора часа, но ко мне так никто и не вышел. Пришлось при полном параде возвращаться домой. Вечером она мне перезвонила, оказывается любимая просто уснула.НА СВИДАНИЕ БЕЗ КОШЕЛЬКАСвидание симферопольца Богдана Ивлеева чуть не сорвала его забывчивость. Чтобы встретиться с девушкой - ему понадобилось пройти целый «квест»: - Это было первое свидание, я хотел сводить девушку в кафе. Собрался, красиво оделся, прихорошился, но перед этим заехал к другу отдать кое-какую вещь. На тумбочке у него дома положил телефон и кошелек. Немного поболтали и я поехал на встречу. Телефон прихватил, а кошелек забыл.Тем временем друг уехал по делам. Иду на свидание и понимаю, что остался без денег. Прошерстил по куртке - нашел банковскую карту. Думаю, сейчас сниму наличные и «дело в шляпе». Но нет - банкомат благополучно «сожрал» карточку. Я в шоке, думаю, ну не судьба. Однако не сдался, позвонил друзьям, чтобы меня кто-то быстро выручил и подвез денег. В итоге я опоздал на свидание, но был не с пустыми карманами. Кстати, все прошло благополучно, теперь мы женаты.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ надежде на вечную любовь: Бросить монетку в фонтан или опуститься на дно морскоеКо Дню всех влюбленных «Комсомолка» собрала топ-5 романтических памятников в Крыму (подробнее)Кружевное белье и съедобный букет: Топ-5 необычных подарков для девушек на 14 февраля«Комсомолка» предлагает свой вариант презентов ко Дню всех влюбленных (подробнее)