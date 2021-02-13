Приложений для знакомств сейчас очень много, как и шансов найти вторую половинку. Правда, для того, чтобы найти спутника жизни, нужно пройти через «тернии» и набраться терпения. Ситуаций, когда ожидания не оправдываются, очень много. «Комсомолка» в преддверии Дня Святого Валентина собрала несколько самых нелепых и немного грустных свиданий, которые случились с девушками в поисках своего «принца». Истории приведены от первого лица.1. Посадила ухажера в урнуНаписать слово «еще» сделав четыре ошибки - особый талант нужен. Новый мой знакомый, который решил со мной переписываться в соцсетях, был именно таким «одаренным» человеком. Поначалу я брезгливо воротила нос, но товарищ попался настойчивый, и дело дошло до встречи. В назначенное время и место ко мне подкатил нехилый по размерам внедорожник.Макс, так звали моего нового знакомого, по габаритам мало чем уступал своей «ласточке». И вот мы уже едем по ночным улицам города. Кавалер тут же начал делиться подробностями своей личной жизни, которые показались мне, мягко говоря, странными.- Одна подружка заняла у меня двадцать тысяч рублей - я раз ей напомнил, второй, а она не чешется! - возмутился ухажер. - Думает, что если я с ней уже три месяца сплю, то можно и на бабки кинуть?! Надоела мне эта ботва. Взял друзей и заглянул в ней гости: бить не стали, просто забрали стиральную машинку и телевизор. Будет знать, как со мной шутки шутить! - и Макс внимательно посмотрел на меня. - А вот ты мне нравишься!Но бежать было некуда, и мы пошли в кафе. Мой заказ ограничился чашкой чая. Мужчина же стал рассказывать, какой он крутой и богатый, и какие у него в коттеджном поселке соседи рядом именитые живут. Мне оставалось только помалкивать. Молчание было истолковано как проявление симпатии, и на выходе из точки общепита Макс безапелляционно заявил: «Едем ко мне!».Внизу моего живота усиленно затопали ежики, о бабочках не было и речи. Макс, оказавшись на улице, притормозил, чтобы как следует затянуться сигаретой и взять меня за талию, а я набралась смелости и двумя руками толкнула его в грудь, да так ловко, что он уселся в уличную урну. Пока ухажер ошалело размахивал руками, пытаясь ухватиться за воздух, чтобы встать с «трона», я нырнула в ближайший темный переулок.2. Нехорошо, батюшка, любовниц домой приводить!Со мной случился курьезный случай, когда я нашла нового ухажера в фитнес-центре. Мы ходили с подругой на настольный теннис, а за соседним столиком играли два достаточно привлекательных мужчины. Один из них, как говорят, строил мне глазки. В итоге мы познакомились и сходили на несколько свиданий. Мужчина был с иномаркой, ухаживал красиво - цветы, кино, кафе, все по классике. На вопросы о том, где работает, отвечал уклончиво, мол, бизнесом занимается.Как-то мы с ним пошли на дневной сеанс в кино, у обоих выдался свободный день. Сели с ним в машину, и ухажер предложил поехать ко мне, чтобы «попить чай». Я, конечно, отказалась. Тогда он предложил поехать на чай к нему. Интересно, на что рассчитывал? Думал, что я устоять не смогу? Я-то барышня осмотрительная, спросила у него - с кем живет. А он без доли смущения отвечает: «С женой и двумя дочками». Я, конечно, ошалела. Женатый, да еще и домой предлагает! А мой теннисист невозмутимо отрабатывал каждое мое возражение – мол, жена на смене, вернется нескоро, а дети еще несколько часов будут в школе, да и шумоизоляция, мол, хорошая. Конечно, я попросила остановить машину и вышла на ближайшей остановке. Я поняла, что этот мужчина, видимо, регулярно заводит любовниц. Через несколько месяцев у меня в соцсетях высветился его профиль, до этого мы общались только через мессенджеры. И тут-то я увидела, что он, оказывается батюшка!3. «Ты красивая, но ее хочется больше»Помню, как-то написал мне парень в соцсетях, мы некоторое время попереписывались, и он предложил встретиться. Мы оба работали неподалеку от торгового центра, и пересечься вечером решили именно в этом месте. Сперва я долго не могла определиться, где хочу посидеть, но точно знала, что хочется перекусить после долгого рабочего дня. Наконец, мы выбрали нужное заведение. Официант принес меню. Определились с выбором. Но беседа как-то не задалась. Молодой человек заказал две порции роллов. Я выбрала одну.- Я люблю заказывать блюда, где побольше порции. Всегда смотрю на количество. Над вкусовыми качествами особо не заморачиваюсь, - рассказывает о своих предпочтениях ухажер.Это меня немного смутило, ну да ладно, у каждого свои вкусы. Мы продолжили общение. А тем временем кавалер съел свою порцию и потянулся к мой тарелке. Счет он предложил разделить напополам. А в самом конце свидания он показал на открытку, которая украшала стол, с изображением эффектной девушки из кино 80-х и сказал: «Ты, конечно, красивая, но ее хочется больше». Понятное дело, что больше мы не виделись.4.Осторожно, эксгибиционистНичто, как говорится, не предвещало беды. Я зашла на сайт знакомств и выбрала очередную «жертву». Мужчина приятной внешности, 35 лет, разведен, любит спорт и путешествия. Хорошая анкета, подумала я и начала общение. Через неделю после переписки он заехал ко мне на работу на своей машине и привез вкусный кофе. Сказал, что можем покататься, посмотреть город, а потом заехать в кафе. Что ж, кофе был вкусным, уже неплохо. Я села на переднее сидение в предвкушении поездки и мы приехали на берег реки. Но вместо того чтобы выйти погулять, а новоиспеченный ухажер раскрыл пальто и расстегнул штаны, обнажив причинное место. Я не растерялась и попросила довезти меня домой. Он был совершенно безобидным, не приставал и ничего от меня не требовал. Кстати, кофе я допила, вкусный же! И домой, слава богу, благополучно доехала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь продуктов, которые могут испортить свиданиеЧто не стоит есть до и во время важной встречи, особенно в День всех влюбленных, обсуждаем с экспертом (подробнее)«Шел к ней три километра по морозу, а она меня отшила»: Топ самых неудачных свиданий у мужчинВ канун Дня всех влюбленных «Комсомолка» публикует курьезные истории из жизни крымчан (подробнее)